L’activitat “Youth Connection” que tindrà lloc a Grandvalira, entre el 19 i el 22 de març, portarà a Andorra a 23 joves d’entre 18 i 24 anys per poder gaudir de franc de l’esquí, d’activitats de neu com el múixing o les motos de neu, així com també d’experiències musicals, de la gastronomia del país, entre d’altres. El premi, també inclou les despeses de transport, allotjament i les de manutenció.

L’esdeveniment, que neix amb l’objectiu de fomentar la participació, la companyonia i l’enteniment entres joves de diferents territoris, es podria repetir en altres regions on el Carnet Jove Europeu actua, creant així un mapa de connexions on el jovent pugui descobrir nous països i connectar amb altres persones joves de cultures diferents.

El Carnet Jove Andorra, com a impulsors del projecte, han seleccionat Andorra com a primer destí per a celebrar aquesta trobada i ha sigut possible gràcies a la col·laboració estreta de Grandvalira que posa a disposició dels participants les seves instal·lacions i el programa d’activitats.

Les persones joves interessades en participar, poden adreçar-se al web youthconnection-eyca.comdel 31 de gener al 19 de febrer, omplir el formulari de participació i penjar un vídeo de màxim un minut explicant perquè ha de ser una de les persones escollides.

La selecció dels participants es farà comptabilitzant el número de vots que rebi cadascuna de les candidatures. En aquest cas, el jurat serà els mateixos usuaris d’Internet que del 14 de febrer al 27 de febrer podran escollir les seves candidatures preferides accedint al web de l’esdeveniment i emetre el seu vot facilitant un correu electrònic.

Finalment, el 28 de febrer es donaran a conèixer els noms de les persones seleccionades.