L’essència i les arrels mai s’han de perdre i és per aquest simple motiu que ELDORADO FREERIDE es reinventa per mantenir viu l’esperit del FREERIDE més pur i poder transmetre-ho als més joves. El cap de setmana del 14 al 16 de febrer l’estació de Boí Taüll acull el clínic d’ELDORADO FREERIDE amb la millor formació sobre seguretat a muntanya, tècnica de FREERIDE i valoració en competició.

ELDORADO FREERIDE torna per vint-i-tresè any consecutiu per mantenir viva la flama del FREERIDE al Pirineu. Aquest cop, però, amb un format diferent i trencador per a joves d’11 a 16 anys que volen gaudir de la neu i les muntanyes sense restriccions. Un cap de setmana pensat per a tota la família on es formarà a riders i als acompanyants que ho desitgin en tot tipus de situacions.

L’estació de Boí Taüll, situada a la màgica Vall de Boí, un dels enclavaments més bells i amb millor patrimoni cultural dels Pirineus, serà el punt de trobada dels riders que podran aprendre de primera mà el funcionament dels equips de seguretat, l’estat de la neu, els trucs més puntuats pels jutges i fins i tot podran tenir la seva pròpia línia en vídeo.

La nova aposta d’ELDORADO FREERIDE està pensada per als amants de la neu que es volen passar al FREERIDE amb seguretat i amb els coneixements necessaris per dur a terme activitats d’esquí fora pista. El format clínic d’ELDORADO FREERIDE és molt més que un cap de setmana d’esquí, és una experiència de FREERIDE en companyia de nous amics que comparteixen l’amor per les muntanyes, la llibertat i el powder.