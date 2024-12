Gran podi per a Clàudia Garcia al gegant NJR d’Alpe Cermis

A la dreta, Clàudia Garcia, en el tercer calaix del podi després d’una gran cursa (FAE)

Avui l’equip femení nacional estava representat per Clàudia Garcia al gegant NJR d’Alpe Cermis (Itàlia), on l’andorrana ha estat tercera, ha millorat punts i, a més, ha fet la seva millor cursa de gegant de la seva carrera. A la primera mànega, Garcia marcava el tercer crono i se situava a només 0.58 del millor registre, de la italiana Gaia Viel, mentre que segona era la també transalpina Ludovica Roghi amb +0.48.

A la segona mànega, l'andorrana feia el 6è temps amb +0.67, però aconseguia mantenir la tercera plaça final. Amb la suma de les dues mànegues, Garcia acabava amb un crono de 1.48.56, a 1.25 de la guanyadora, la italiana Viel, mentre que segona era la també italiana Righi, amb +0.56.





La seva millor cursa

Amb aquest resultat, Clàudia Garcia, ha marcat 48.15 punts FIS, amb la qual cosa millora el seu registre actual, 55.61, i suposa la seva millor carrera en la disciplina.

Aquest diumenge, Garcia tornarà a competir al segon gegant NJR d'Alpe Cermis.





Josh Alayrach, responsable equip femení: “És un dia molt positiu. La Clàudia porta uns dies bastant durs, l’estàvem ficant en dificultats en algunes carreres, però ens ha servit per a afrontar curses amb els júniors amb més ganes i més confiança i crec que té marge encara per a estar al davant. Està barallant-se amb noies de 30 punts i, això, és important. Molt contents, seguint picant pedra, construint per a arribar al nivell que es mereix. Aquesta era una carrera bastant difícil perquè la mitja de punts que hi havia ha sortit més alta”.