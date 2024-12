7è lloc per a Verdú a la Copa del Món de Val d’Isère. Suma i segueix!

Joan Verdú lluitant contra els rivals i contra la meteorologia. Foto: Alain Grosclaude Agence Zoom

Joan Verdú ha disputat aquest dissabte el gegant de la Copa del Món de Val d’Isère (França) on ha aconseguit la 7a posició. L’andorrà guanya sis posicions a la general de gegant i se situa 16è amb 52 punts. La cursa d’avui ha estat marcada per un final de segona mànega en què els favorits han hagut de batallar molt contra les condicions, molt canviades. Finalment, 7è i ara cap a Alta Badia, el pròxim diumenge.

A la primera mànega, l’esquiador del Principat ha sortit amb un bon ritme que marcava el 8è temps amb un +1.09 respecte a Marco Odermatt, que guanyava la mànega amb 1.04.80, pels 1.05.89 de Verdú. En aquesta baixada l’andorrà feia el segon millor temps al primer sector, el 14è al segon, el 7è al tercer i el 17è al quart intermig, per ser 8è de mànega finalment.

A la segona mànega, sortint el 23, l’andorrà ha fet una mànega espectacular que l’ha situat 7è al final amb +0.42 (2.12.08) respecte al guanyador, Marco Odermatt (Suïssa), que s’ha imposat amb 2.11.66. El podi l’han completat els austríacs Patrick Feurstein (+0.08) i Stefan Brennsteiner (+0.12) en un final de cursa molt ajustat que ha beneficiat als que han sortit primers a la segona mànega, ja que les condicions de neu han canviat moltíssim.

De fet, Feurstein corria amb el dorsal 24 i, així, com feia el 24è crono a la primera mànega, assolia el segon a la segona, o el suís Luca Aerni, amb el dorsal 62, que entrava el 30è en la final i aconseguia guanyar la segona mànega, aprofitant unes millors condicions de neu i visibilitat.





Guanya 6 posicions a la general de GS

Amb la 7a posició d’avui dissabte, Joan Verdú millora sis posicions a la classificació general de la Copa del Món de gegant. Si després de la cursa de Beaver Creek estava 22è amb 16 punts, amb els 36 d’avui en té un total de 52 per situar-se en la 16a plaça.





Alta Badia el diumenge

La pròxima cita de la Copa del Món serà el pròxim diumenge, 22 de desembre, a Alta Badia (Itàlia).

Joan Verdú, esquiador: “La carrera ha estat una animalada. Estic súper satisfet d’aquesta cursa amb unes condicions extremes. Una de les carreres més difícils, si no la més difícil en què he competit. Estava molt extrem el clima, la visibilitat, la pista, i ser capaç de fer aquesta segona mànega tan bona, venint d’on venia amb el tema del genoll només demostra tot el bon treball que estem fent, el nivell increïble que tinc. Em quedo més a prop que mai d’una victòria d’una Copa del Món, a 0.40. Ha estat tot molt ajustat, les centèsimes avui no han anat del nostre costat, però he fet mànegues pitjors que aquesta i he acabat al podi. Per tant, del que depenia de mi, avui, estic súper satisfet, molt feliç de veure que soc capaç d’esquiar amb els millors amb carreres d’aquest tipus. De fet, a tots els que sortien amb mi els he guanyat la mànega. Sí que hi ha hagut una mica d’injustícia a nivell de méteo: els que han sortit primers a la segona tenien sol i nosaltres hem sortit a l’infern, però estic molt orgullós d’aquesta segona mànega, increïble, una de les millors carreres que he fet“.