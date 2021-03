Gràcies, Moltes Gràcies: La web de Càritas Sant Julià de Lòria arriba a 100.000 visites

Gràcies, Moltes Gràcies.

La pàgina web de Càritas Sant Julià de Lòria (caritassantjulia.org) arriba a 100.000 visites.

Hem de reconèixer que quan vam fer la pàgina web fa 4 anys com a eina comunicativa per arribar a més famílies, que necessiten ajuda, en cap moment pensàvem que tindria tan bon resultat i visibilitat.

És un mitjà que està obert a tothom per arribar a tota la societat, tan a Voluntaris, com a col·laboradors, institucions i usuaris.

Volem donar les gràcies a tots els voluntaris que formen part d’aquesta gran família de Càritas Parroquial Sant Julià, que treballen en diferents projectes:

Rebost Solidari, el Rober, Al teu costat (acompanyament a la gent gran), el Centre Penitenciari, el Reforç escolar, la permanència al despatx, menjador social, les campanyes de recollida d’aliments, l’ ajuda social, la Junta permanent etc.

L’any passat, al 2020 i encara enguany està sent molt dur per tots, la pandèmia ens ha deixat un rastre de patiment que mai ens haguéssim imaginat, hem reforçat tots els mitjans que disposem per donar cobertura a les famílies que s’han trobat en situació de vulnerabilitat social.

Volem agrair a tots els que han col·laborat tan activament amb Càritas: Creu Roja, el Servei Covid Telf 188 , els Comuns, les institucions, treballadors socials, les empreses i els particulars que sempre ens han estat nodrint d’aliments i donacions, donar les més sinceres gràcies per l’ajuda rebuda per arribar a tots els fills de Déu que tenen alguna dificultat i patiment. Hem fet tots, un gran esforç per arribar a l’Andorra Sofrent.

No voldria acabar, sense mencionar al nostre estimat voluntari que ens ha deixat, encara molt present cada dia en aquesta família de Càritas: el Sr. Francesc Badia. una gran persona, molt especial, a dia d’avui podem dir ens ha donat una empremta de foc a les nostres vides. El seu amor incondicional, la seva delicadesa en el tracte exquisit amb tots, sempre disposat a tot el que calia fer, molt preocupat sempre per aquelles persones que més pateixen. Quin testimoni de treball infatigable…! Gràcies Francesc.

Voldríem demanar també perdó per a aquells que no em sabut donar l’ajuda que necessitava i mereixia.

Finalment agrair, fer possible una Lauredia i una Andorra més humana i fraternal, i així fer entre tots una societat la que tots volem; i fer possible el missatge evangèlic de l’Amor al proïsme, gràcies de tot cor, Pau.

Jordi Gonzalez González

President de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria