Seguint les recomanacions del Govern d’Andorra, la CASS posa en marxa una sèrie d’accions per prevenir la propagació del Coronavirus entre els seus usuaris

i treballadors. En aquest sentit s’han adoptat les següents mesures:

– Es demana als assegurats que tots els tràmits que es poden realitzar online es facin per aquest mitjà. Recordem que els assegurats que tinguin PIN de la CASS o Certificat Electrònic Nacional poden demanar online formularis de desplaçament i volants mèdics, així com consultar els darrers pagaments de prestacions i extractes de punts i ingressos. Les empreses també poden realitzar la majoria de tràmits a través del certificat digital. Excepcionalment es tramitaran les demandes de volants i formularis per correu electrònic.

– Pels tràmits que no es puguin realitzar online, es podrà omplir les diferents sol·licituds de tràmit a la pàgina www.cass.ad/tramits. Aquest tràmits s’hauran d’omplir i enviar per correu electrònic amb signatura digital a la corresponent àrea, o deixar físicament a la bústia de la CASS amb la còpia del document d’identitat.

– No hi haurà servei d’informació presencial i les consultes s’hauran de realitzar per telèfon al número 870870 i per correu electrònic. Es poden obtenir els correus de les diferents àrees a www.cass.ad/contacte.

– Es limita l’aforament físic a les diferents plantes de la CASS i es recomana demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic.

– L’horari d’atenció a la CASS a partir de dilluns dia 16 de març serà de 8h00 a 14h30.

La CASS també ha posat en marxa un protocol de teletreball per garantir la continuïtat del servei d’atenció als usuaris.