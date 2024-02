Gina del Rio, campiona del món júnior en Sprint (ampliació)

Gina del Rio acaparant tota l’atenció dels mitjans a Planica (FAE)

Avui dilluns s’ha disputat a Planica (Eslovènia) la primera cursa dels Campionats del Món júnior d’esquí de fons, una cursa Sprint (una volta d’1,2km) que ha deixat una fita històrica per a Andorra: Gina del Rio s’ha proclamat campiona del món. L’andorrana s’ha imposat a la final a unes duríssimes rivals, la italiana Iris de Martin Pinter, la nord-americana Samantha Smith, la sueca Erica Laven i les noruegues Helene Haugen i Milla Andreassen. A la cursa, Del Rio ha utilitzat la mateixa tàctica que a totes les eliminatòries, que no era una altra que agafar la primera posició a la sortida, i així evitar possibles caigudes o problemes.

Gina del Rio ha començat segona per darrera de la italiana De Martin, que liderava la prova fins el revolt en baixada a dretes en què ella sola perdia el control i queia. Del Rio passava a manar a la cursa i ja no ha deixat la primera posició fins a la meta, on ha arribat amb un segon (+1.07) respecte a la nord-americana Smith, i gairebé tres segons (+2.78) respecte a la tercera al podi, la noruega Andreassen.





Un or des de les classificatòries

Del Rio ha començat a construir aquest or mundialista a les classificatòries de les 10:30 hores, quan ha assolit el millor temps de les 84 fondistes de tot el planeta. El seu 1.24.39 deixava a 0.41 la nord-americana Ava Thurston, i a tot la resta a més de 2 segons.

Les eliminatòries per al camí a l’or eren, primer, uns quarts de final en què Del Rio ha guanyat el seu heat contra les franceses Convard i Perry, la italiana Cena, la finlandesa Haapalehto i la suïssa Hutter. Del Rio s’imposava per gairebé un segon a Convard (+0.96), i passaven les dues a semifinals.

En semifinals, l’andorrana tornava a guanyar deixant a +0.89 a la nord-americana Smith, i ja més lluny la italiana Gismondi, la sueca Crusell, l’alemanya Veit i la francesa Convard.





Les declaracions

Gina del Rio, fondista: “La quali ha sortit molt bé, és una pista que m’agrada bastant, he sortit a tot el que donava i m’ha sortit bé. He agafat l’estratègia d’intentar sortir primera i tirar perquè hi havia algun revolt complicat, i al final ha estat un bon resultat”.

“A la final hem sortit i s’ha posat primera la italiana, nosaltres també volíem sortir primers o segons. Però, ella s’ha caigut al primer revolt, que era el problemàtic, i així ja m’he posat a tirar jo fins el final”.

“Per a mi és complir un somni perquè no m’imaginava que ho pogués fer. Sí m’ho creia i hem entrenat per això, però hi ha tantes coses que han sortir bé, que és complicat. Estic molt contenta. Li vull dedicar a tot l’equip, a tota la meva família i a la gent que m’ajuda, i també al Xabi, que està a casa. Ara motivació a tope per a les dues curses que queden”.

“Quan he sentit el podi he sentit molta alegria perquè feia molt temps que teníem aquest objectiu i que tot surti bé, com ho hem planificat, és una alegria immensa de satisfacció”.





Xabier del Val, entrenador: “Increïble. No m’atrevia a dir-ho, però pensava que es podia fer quelcom gran… com estar a la final o, fins i tot, medalles, però d’aquesta manera em pareix increïble, sobretot la tranquil·litat, la calma, l’experiència, la intel·ligència que ha mostrat. És mèrit d’ella, cent per cent, haver fet una molt bona quali que li ha permès tenir un camí cap a la final més tranquil, però no fàcil. A la final, aquesta capacitat d’esquivar una caiguda i, sobretot, aquesta capacitat d’aplicar la seva estratègia i la seva cursa. Molt content de com ha esquiat, de com ho ha fet. És una passada, ni en els millors dels somnis podíem imaginar-nos això. Ara toca gaudir avui i el que sigui ja vindrà. Per suposat, hem d’estar molt agraït de tots els que estan a Planica -Xabier del Val no hi ha pogut assistir per qüestions personals-, com Marc (Puigsubirà, skiman), Carlo (Zoller, skiman), Guillem (Cairat, fisioterapeuta) i Joan (Erola, tècnic en substitució del Xabier), que ho han donat tot. Al final, tot això ho portem treballant des de fa mesos i anys, tots conjuntament, i és per estar molt content que surtin les coses bé”.





Laura Orgué, directora de la secció de fons de la FAE: “És un resultat espectacular que marca molt i molt de nivell. En esquí de fons, un Mundial júnior té a una selecció de tots els països i hi ha països que realment tenen una base de corredors en aquestes edats molt ampla. I la Gina està per davant d’ells. En un país com a Andorra, on no hi ha un gran nombre d’esportistes d’esquí de fons, ella és la millor del món en aquestes edats. Venint d’un venim, és un gran orgull i té un enorme valor”.

“La Gina venia de fer una temporada molt bona, demostrant-ho a Copa d’Europa, i ara internacionalment està davant. Era una mica una incògnita que passaria quan es barregés amb països com Noruega, Suècia, Estats Units, les grans potències, i s’ha vist que continua estan al davant”.





Joan Erola, tècnic i membre de la Junta de la FAE: “Felicitar a la Gina perquè avui ho ha fet tot súper bé. Felicitar també a tot l’equip, al Carlo, al Marc, al Guillem, al Xabier que no ha pogut estar avui aquí… Això és únic per a Andorra, un primer lloc a uns Mundials júniors és espectacular. També me la faig meva, aquesta medalla, perquè portem molts anys batallant per això i també crec que he col·laborat. S’ha demostrat que amb la gent del país es poden fer coses molt grans, i avui és el dia que reafirmem això”.

“Avui a gaudir, perquè això no passa cada dia. Ho hem de gaudir, amb l’equip, sopant i rient, i quan s’acabi això, anar a dormir i pensar en la pròxima, perquè tant a la de 20km com a la de 10km ho pot fer molt bé i hem d’estar concentrats”.





Carlo Zoller, skiman: “És una gran emoció per a mi perquè aquesta és la segona vegada que tinc una medalla al Campionat del Món júnior. La primera va ser amb Dario Cologna, i ara la medalla d’or amb la Gina. Avui la Gina estava superior a la resta”.





Marc Puigsubirà, skiman: “És la feina de molta gent. Al final són molts dies de treball, el Xabier, els skimans, el fisio… culminar això amb una medalla d’or. Per als països del sud d’Europa, això costa molt arribar aquí dalt. No havíem competit aquest any encara amb els països escandinaus, sempre tenen gent molt forta, però la Gina ha demostrat que pot estar per sobre d’aquest nivell. És la primera vegada a la història que un esportista andorrà fa un podi a un Mundial júnior”.





Guillem Cairat, fisioterapeuta: “Molt content, molt satisfet per un resultat com aquest, que és fora de sèrie. Per a un país com el nostre arribar fins aquí és descomunal. Hem de valorar el resultat, perquè és molt, molt difícil, i esperem a les pròximes curses per a poder fer-ho molt bé també”.





Pepi Pintat, president de la FAE: “Per a la Federació Andorrana d’Esquí és un resultat històric, però ho és més encara per a tot Andorra, que veu que els seus esportistes poden arribar al més alt possible. Un or en uns Mundials júniors és un premi extraordinari a tot el treball que fa l’equip de fons, del primer a l’últim, i per això ens hem de sentir molt orgullosos i, sobretot, donar-los les gràcies i felicitar-los”.