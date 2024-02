Comença la rehabilitació dels edificis adquirits pel Govern per a habitatge de lloguer

Obres a l’edifici del carrer Roureda de Sansa, 8, d’Andorra la Vella destinat a habitatge assequible (SFGA)

Comencen les obres de rehabilitació dels edificis adquirits pel Govern i que aniran destinats al parc públic d’habitatge de lloguer. Ho han explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en un acte públic davant del bloc situat al carrer Roureda de Sansa, 8 d’Andorra la Vella, un dels sis edificis que a partir d’aquest dilluns es reformen i que suposen la primera pedra per a poder disposar de prop de 300 pisos a finals del 2025.

“Aquest és un primer pas important que demostra la clara voluntat del Govern de començar a crear un parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible i que es veurà augmentat cada any a raó de 12 milions anuals”, ha afirmat Marsol. I ha afegit que “és una necessitat del país i, per això, hem fet tots els esforços perquè les obres hagin pogut començar al més aviat possible”.

Els primers 26 pisos que nodriran el parc públic d’habitatge estaran enllestits aquesta mateixa primavera (previsió: maig 2024). Són els habitatges ubicats a l’antic Hotel Àrtic, a Andorra la Vella, l’únic edifici comprat amb la modalitat de claus en mà, i que estaran disponibles després d’unes reformes que ja es troben en curs. La resta dels edificis estan distribuïts a diferents parròquies, com Canillo, Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria –en aquesta darrera parròquia en les properes setmanes començaran també les obres per a rehabilitar un edifici de 4 pisos al carrer Doctor Palau–. De fet, algunes de les rehabilitacions podran estar enllestides aquest mateix 2024 i posar a disposició dels ciutadans enguany una seixantena de pisos de lloguer assequible.

Raul Ferré ha explicat que a les reformes d’immobles ja adjudicades s’hauran d’afegir també habitatges provinents d’altres projectes que l’Executiu té en marxa, com ara els 44 pisos del bloc que s’està aixecant als terrenys de la Borda Nova d’Andorra la Vella o els 35 pisos que oferirà el futur edifici situat a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany.

Es tracta, doncs, d’una estratègia polièdrica, ja que, tal com ha posat en relleu Conxita Marsol, “el parc públic és un dels eixos de les polítiques d’habitatge del Govern”. En aquest sentit, la ministra ha afirmat que l’Executiu també treballa en altres línies per a impulsar el mercat de l’habitatge, a través de la col·laboració dels comuns per a oferir terrenys on bastir-hi nous edificis, l’impuls de la col·laboració pública i privada, i el desenvolupament de mesures per a incentivar la posada al mercat de lloguer de pisos buits –n’hi ha comptabilitzats uns 1.700 amb consum elèctric zero–. La titular d’Habitatge ha explicat que aquesta setmana contactarà amb els comuns perquè puguin facilitar al Govern el nom dels titulars d’aquests pisos a partir de les dades dels cadastres.

Pel que fa a l’accés als habitatges que bastiran el parc públic, Marsol ha recordat que des del ministeri que encapçala s’està treballant de forma consensuada amb tots els grups parlamentaris el pla d’actuació per l’habitatge i el reglament d’accés als pisos de lloguer assequible. La ministra ha avançat que la proposta actual, que s’enllestirà en les properes setmanes, inclou qüestions com el procediment d’inscripció de les persones interessades. El nou reglament establirà la valoració de les candidatures a partir d’uns criteris d’adjudicació econòmics i patrimonials, donarà prioritat a les famílies més vulnerables, i també regularà la gestió del dia a dia.