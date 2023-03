Anna Cabeza recorda l’il·lustrador Toni Batllori, qui va morir el gener d’enguany

Títol: Germanes Crostó, agència d’investigació. El misteri de la mòmia desapareguda

Escriptor/a: Anna Cabeza

Il·lustrador/a: Toni Batllori

Editorial: Bambú Editorial

Pàgines: 120

Edat: A partir de 9 anys

Per a celebrar que l’agència d’investigació funciona molt bé, les Germanes Crostó i el Marcel decideixen regalar-se unes vacances a Egipte. Tot sembla anar sobre rodes fins que l’autocar en què fan el tour pateix unes estranyes avaries que caldrà investigar.

Però, com passa sovint, mentre investiguen una cosa, n’apareix una altra de més important: una organització internacional de malfactors pretén saquejar la tomba de la faraona Amagatotis IV. Els reptes per a les Germanes Crostó no tenen fronteres i, de vacances, sembla que en faran ben poques!





