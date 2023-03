Reportatge: El sorprenent imperi de Mickey Mouse

El director executiu de Disney, Robert Iger (Billy Bennight | ZUMA Wire/dpa | Europa Press)

Fa cert temps que corre per les xarxes un gràfic amb la silueta del ratolí Mickey on s’hi reflecteixen totes les empreses involucrades en el gegantí grup Disney. El que va néixer com a una productora de dibuixos animats, avui dia és un dels grups mediàtics més influents del món. Vegem-ho de prop.

Tot va començar ara fa cent anys, el 1923, quan es va fundar a Hollywood un estudi d’animació batejat com Disney Brothers Studio. Els èxits van arribar ràpid, i durant el transcurs de les dècades la companyia va anar diversificant més i més les seves activitats per a esdevenir, un segle més tard, un conglomerat gegantí que abasta tota mena de mitjans.

El nucli del negoci són els Walt Disney Studios, escortat per la societat Walt Disney Parks, per Disney Music Group i per Disney Theatrical Group, que vindrien a representar la part més tradicional de l’entramat. Els Walt Disney Studios és l’estudi de cinema sobre el que s’ha aixecat tot el hòlding i una de les majors del sector cinematogràfic mundial, juntament amb Warner Bros, NBC Universal, Sony Pictures i Paramount.

Algunes de les marques que han absorbit al llarg de la història les veurem més endavant. La firma Walt Disney Parks (el nom complet de la qual és Walt Disney Parks, Experiences and Products) és la que explota els parcs temàtics que la companyia té arreu del món. El primer de la història va ser el conegut com a Disneyland, inaugurat el 1955 a Anaheim (Califòrnia), mentre que el segon es va construir just a l’altra costa del país, i va ser el Disney World d’Orlando (Florida), que data del 1971.

A la dècada dels vuitanta, Catalunya va estar a punt de ser l’escollida per continuar l’expansió fora dels Estats Units, però una sèrie de dificultats mai prou aclarides van dur Eurodisney cap a París, mentre que Catalunya s’havia de conformar amb un premi de consolació anomenat Port Aventura.

Anys més tard, l’exconseller Francesc Sanuy Gistau va revelar que el govern espanyol va pressionar a la multinacional americana perquè el parc s’instal·lés primer a Andalusia i després a Alacant com a única opció, quan gairebé estava fet l’acord per a ubicar el parc a la costa catalana. Avui dia, la firma disposa de parcs temàtics, a banda dels esmentats, a Shanghai, Tòquio i Hong Kong. Seguint amb el negoci medul·lar de la companyia trobem Disney Music Group, que agrupa tots els segells discogràfics propietat de la multinacional, mentre que Disney Theatrical Group és la divisió dedicada a la producció de musicals en viu.

Fora d’aquesta fracció més tradicional del negoci comencem a trobar adquisicions importants que ha fet Disney, com és el cas de la llegendària productora 20th Century Fox, que va ser comprada per un import de 71.300 milions de dòlars la primavera del 2019. Com a part d’aquesta transacció, la firma de Mickey Mouse es va quedar una participació del 73% a National Geographic Partners, la filial de l’associació National Geographic Society (que encara reté un 27% del capital). Dins del paquet, també venia el grup de canals de televisió Fox Sports International, amb cobertura a bona part del planeta.

Molts anys abans, el 1995, Disney va aconseguir el control d’una de les cadenes de televisió més importants dels Estats Units, l’ABC. En aquell moment, l’import de l’operació es va enfilar fins els 19.000 milions de dòlars. Aquestes que hem vist no són les úniques cadenes que controla l’imperi Disney, perquè també és titular d’ESPN (que pertanyia al mateix grup que l’ABC), amb el que de facto té un quasi-monopoli sobre els canals d’esports.

El 1994 els productors de televisió neerlandesos Joop van den Ende i John de Mol van crear la firma Endemol, que en els següents anys aconseguiria grans èxits a la televisió, com ara The Big Brother, emès també a l’Estat espanyol i amb la implicació de la productora catalana Gestmusic. Després de passar per les mans de Telefónica i Mediaset, la productora va acabar formant part d’un conglomerat anomenat Endemol Shine Group, els propietaris del qual són, a parts iguals, Disney i el fons d’inversió Apollo Global Management. Per tant, una de les productores més reconegudes a Europa ha acabat també formant part del holding californià.

Mickey Mouse i l’ànec Donald treballen a la mateixa empresa que Spiderman, el Capità Amèrica o Magneto

Una de les operacions corporatives més importants de la Disney -pel seu ressò a nivell mundial- va ser la compra de la fàbrica de superherois Marvel, que va dur a terme l’estiu del 2009 per 4.000 milions de dòlars. Les arrels de la firma comprada cal buscar-les al 1939, amb la marca de còmics que acabaria evolucionant cap a Marvel. Es pot dir, en conseqüència, que des de 2009, Mickey Mouse i l’ànec Donald treballen a la mateixa empresa que Spiderman, el Capità Amèrica o Magneto.

Però aquí no acaba la cosa. Fruit de la compra de la matriu de la cadena ABC que hem vist abans, també van adquirir History Channel, una cadena molt popular tant a Amèrica com a Europa dins del segment de la televisió per cable. On més es percep la voracitat de Disney és en el sector de les productores, perquè són els propietaris de Pixar (2006), Lucasfilms (2012) i, fins i tot, de la firma propietària dels drets dels Muppets (2004), aquells ninos de pelfa que a Espanya es van anomenar Teleñecos. La productora Lucasfilms és ni més ni menys que la que va fundar George Lucas el 1971 i amb la que va dur a les pantalles de tot el món les sagues de Star Wars i Indiana Jones. Disney el va convèncer posant-li 4.000 milions de dòlars sobre la taula, una xifra que li va proporcionar una bona jubilació (en aquells moments Lucas tenia 68 anys).

Altres propietats: des del fabricant de càmeres GoPro a la constructora Buena Vista

Fora del món de l’espectacle, Disney posseeix negocis tan diversos com el fabricant de càmeres GoPro (adquirida el 2013) o la constructora Buena Vista Construction Company. Fer una anàlisi exhaustiva de tot l’imperi de Mickey Mouse obligaria a ocupar una extensió diverses vegades superior a la d’aquest article, però el que importa és quedar-se amb la idea de la grandiositat i la diversitat de les seves possessions. No només ens sorprendrà a nosaltres, sinó que també els ciutadans americans es queden amb la boca oberta quan contemplen la magnitud del hòlding. Prova d’això és l’article publicat per la revista Business Insider l’any 2020 que titulaven “14 empreses que no sabies que pertanyien a Disney”.

Tot el conglomerat empresarial que hem vist és una societat que cotitza a borsa i, com és habitual entre les grans corporacions americanes, té una propietat molt atomitzada, fins al punt que seria impossible trobar-ne un propietari. Els principals accionistes són un grup de fons d’inversió, encapçalats per Vanguard (el màxim accionista, amb el 8%), i seguit per State Street i Blackrock. La resta de titulars tenen menys d’un 2% de les accions. El primer executiu n’és Robert Iger, que procedeix d’una de les companyies comprades, la cadena ABC. Tenen 220.000 treballadors i facturen prop de 90.000 milions de dòlars, amb uns beneficis d’uns 8.000 milions.

Més enllà de les xifres, és molt important tenir en compte la capacitat d’influència en l’àmbit planetari que té Disney. Els seus productes entren a milions de llars i conformen la cultura popular i les modes de moltíssimes persones arreu del món. És impossible saber si aquesta multinacional es conforma amb el benefici financer o si també té alguna voluntat de modelar la societat al seu gust.





Per Roger Vinton