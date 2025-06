Generalitat i Conselh Generau d’Aran reprenen la Comissió de turisme, consum i promoció econòmica per a impulsar el traspàs de competències

Un salt d’aigua a la Val d’Aran (Foto: Visit Pirineus Catalunya)

La Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran reprenen la Comissió Bilateral de turisme, consum i promoció econòmica per a impulsar el traspàs de competències en aquestes matèries. El secretari general d’Empresa i Treball, Pol Gibert, acompanyat del secretari d’Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, i la directora general de Turisme, Cristina Lagé, ha mantingut aquest dijous una reunió de treball amb el Conselh Generau d’Aran, encapçalat per la síndica, Maria Vergés, amb l’objectiu de fer balanç de la situació actual del procés, marcar les futures línies estratègiques a seguir, i posar en marxa aquest òrgan.

Aquesta comissió sectorial de treball es va crear en la Comissió Bilateral Generalitat- Conselh Generau d’Aran celebrada el novembre de 2023, i no s’havia constituït ni reunit mai fins el passat dijous. La Comissió bilateral per al traspàs de competències es preveu en la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran.

Durant la trobada, el Conselh Generau d’Aran ha exposat les seves demandes i prioritats, amb l’objectiu d’avançar en el reconeixement i exercici efectiu de les funcions que li corresponen. De la seva banda, el secretari general, Pol Gibert, ha anunciat la constitució de grups de treball sectorials específics que tindran com a finalitat la concreció de l’abast competencial que correspon traspassar a la institució aranesa, així com l’anàlisi i planificació dels recursos materials, tècnics i humans necessaris per al seu desplegament.





Compromís institucional amb el desplegament de l’autogovern

Amb aquesta trobada, ambdues institucions refermen el compromís de desplegar l’autogovern reconegut a la Val d’Aran, a través d’un procés ordenat, consensuat i ajustat al marc legal. Aquest procés ha de permetre consolidar les competències pròpies del Conselh Generau d’Aran en matèries estratègiques per al desenvolupament econòmic i social del territori.