El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, participarà aquest divendres 28 de febrer en el primer Fòrum de Ciutats amb Futur, que organitza la corporació audiovisual peruana Grupo RPP a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, a Lima. L’esdeveniment té l’objectiu de dialogar sobre el futur de les ciutats per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans d’acord amb el desenvolupament sostenible, tenint en compte la planificació urbana, l’economia circular o la mobilitat, entre d’altres elements.

D’aquesta manera, Jordi Gallardo, convidat pel Grupo RPP, intervindrà en un dels debats de la jornada, centrat en la promoció de les energies no contaminants i el transport sostenible, per exposar els projectes que s’estan duent a terme des d’Andorra en matèria d’innovació i empresa. En aquest fòrum participen altes autoritats del Perú, com ara la ministra d’Ambient, Fabiola Muñoz, o el Viceministre d’Habitatge i Urbanisme, David Ramos.

En el marc del desplaçament al país sud-americà, està previst que el 27 de febrer el titular de Presidència, Economia i Empresa mantingui una reunió bilateral amb el ministre d’Exteriors del Perú, Gustavo Adolfo Mezza, a la seu del ministeri peruà. En el mateix dia, Gallardo també mantindrà una trobada amb l’alcalde de Lima, Jorge Muñoz al Palau Municipal de Lima.

El ministre també participarà, el mateix 27 de febrer, en una taula rodona amb els alumnes de la Facultat d’Enginyeria de la Universitat del Pacífic, juntament amb la Directora general d’Innovació, Tecnologia, Digitalització i Formalització del Ministeri de la Producció del Perú, Pamela Antonioli. La xerrada té el títol ‘Ecosistemes d’innovació: el cas d’Andorra i del Perú’.