El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, implementar noves mesures i recomanacions davant de possibles casos d’infecció per coronavirus així com continuar actualitzant els protocols d’actuació. L’Executiu recomana no viatjar a les zones més afectades per la malaltia: la Xina, el Japó, Singapur, l’Iran, Corea del Sud i quatre regions del nord d’Itàlia (Piemont, Vèneto, Llombardia i Emília-Romanya.

En compareixença de premsa posterior al Consell de Ministres, Martínez Benazet, ha afirmat que s’està actuant amb consonància amb la Organització Mundial de la Salut i es manté el contacte permanent amb les autoritats sanitàries dels països veïns i que el protocols i recomanacions a hores d’ara són elàstics i s’actualitzen de manera constant.

Des del Govern s’insisteix en què aquells ciutadans que hagin viatjat a les zones afectades que es posin en contacte amb el telèfon d’emergències consulars: (+376) 324 292 i que els qui tinguin planificat viatjar arreu, s’inscriguin al registre de viatgers disponible al web de www.exteriors.ad.

Martínez Benazet també ha remarcat que “no es recomana l’ús de mascaretes per a la població en general sinó només pels possibles casos de sospita o confirmats i professionals sanitaris”. Pel que fa a les recomanacions als viatgers que retornin de les zones en les que hi ha transmissió comunitària autòctona, es mantenen les ja determinades: posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències 116 si no es troben bé o si en els 14 dies següents a la tornada tenen febre, malestar o simptomatologia respiratòria de qualsevol gravetat. També si han estat contacte amb un cas.

Durant els 14 dies posteriors a la tornada d’un viatge a les zones amb transmissió comunitària s’aconsella el control de la temperatura cada 12 hores i el manteniment de les mesures d’higiene bàsica i de rentat de mans, evitar el contacte estret amb persones més vulnerables (persones grans, malaltes, embarassades…) i mantenir la distància interpersonal.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha fet una crida a la tranquil·litat i ha recordat que “l’Hospital està perfectament preparat per atendre aquests casos, amb habitacions d’aïllament i professionals molt ben formats”. En cas que una sospita acabi confirmant-se, s’aïllarà i medicarà al pacient fins que es curi i, a més, es monitoritzarà el seu entorn per si hi hagués algun contagi. Si no tenen símptomes, aquests podran fer vida normal, seguint les normes de prevenció habituals marcades de l’OMS. Si no, s’iniciarà per a ells també el protocol habitual. Els pacients confirmats amb coronavirus només rebran l’alta quan hagin tingut dos resultats analítics negatius en un període de 24-48 hores.

Pel que fa als protocols, aquests són dinàmics i s’actualitzen de manera constant. A més, les autoritats sanitàries fan un seguiment cas a cas de les sospites que hi pugui haver al Principat. El protocol s’ha desenvolupat conjuntament pel Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa, el Grup d’infeccions nosocomials del SAAS i tècniques de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut i es pot consultar aquí: https://bit.ly/2HXGPmW. També s’ha creat una taula interministerial per coordinar i gestionar l’actuació.

El Govern demana a la població que es mantingui informada només a través dels mitjans oficials. Així, l’Executiu informarà en tot moment quan es tingui la confirmació d’un cas positiu i en farà seguiment de l’evolució. En aquest sentit, el ministre Martínez Benazet també ha recordat que “és una malaltia amb un risc de mortalitat baix” i que “les mesures de prevenció donen resposta, sobretot, a la voluntat de contenir la malaltia i evitar així la seva propagació”.