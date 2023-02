Gabriel 11è i Cornella 17è al gegant FIS de Maribor

L’esquiador andorrà, Bartumeu Gabriel, en una imatge d’arxiu (E. Lukšo)

L’equip de tècnica masculí amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella continua el seu bloc de gegant FIS. En aquesta ocasió els dos esquiadors andorrans han competit avui dilluns a Maribor (Eslovènia), on han estat 11è Gabriel i 17è Cornella.

Bartumeu Gabriel ha finalitzat en l’11a posició amb 1.39.65, a 2.85 del guanyador, l’austríac Felix Marksteiner (1.36.80). L’andorrà havia fet el 18è temps a la primera mànega, amb +2.33, mentre que a la segona feia el segon crono parcial amb +0.52. D’aquesta manera, guanyava posicions fins a l’11a en la classificació final, amb +2.85.

Xavier Cornella, per la seva part, acabava 17è després d’una primera mànega en què marcava l’11è crono amb +1.89, i una segona en què feia el 20è temps parcial amb +1.46. Finalment, l’andorrà finalitzava 17è amb +3.35.

Fred Beauviel, entrenador: “Bartu a la primera mànega agafa molt temps en un moviment de terreny en passar molt lluny de la porta. A la segona fa segon de la mànega i és una bona baixada. Si hagués fet la primera com la segona, hagués puntuat avui. Pel que fa a Cornella, avui fa prou bé la primera mànega, ell que necessita baixar punts en gegant, i a la segona s’ha equivocat al pla. Al final, no puntuem avui però demà dimarts tenim una altra cursa per a buscar dues mànegues correctes”.