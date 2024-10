Andorra guanya l’amistós davant San Marino per 2 gols a 0

Imatge del partit de la selecció d’Andorra amb la de San Marino -2 a 0-. Foto: FAF

La selecció andorrana absoluta de futbol ha completat una gran primera meitat davant de San Marino amb els gols de Berto Rosas i Marc Pujol. La victòria (2 a 0) en l’amistós jugat a l’Estadi Nacional permet trencar una ratxa de més de dos anys sense guanyar. L’entrenador, Koldo Álvarez de Eulate ha canviat el sistema respecte dels darrers compromisos de la Lliga de les Nacions donant més protagonisme a homes ofensius com Marc Pujol i ‘Cucu’.

El partit ha estat força obert amb Andorra sent vertical en atac buscant la porteria i San Marino intentant tenir més el control de la pilota. L’alegria no ha trigat a arribar i al minut 9 una pilota a l’espai de Max Llovera l’ha aprofitat Berto Rosas per a convertir en el primer de la tarda, 1 a 0. Al minut 21, ‘Cucu’ ha tingut el segon en una acció sol davant del porter després d’una passada de Marc Pujol. El seu xut ha sortit molt centrat i ras i l’esfèrica l’ha aturat Colombo.

La mala notícia ha estat la lesió de Berto, al minut 29. El jugador s’ha retirat per a donar entrada a Izan Fernández. Al 38, Marc Pujol ha fet el segon en una jugada trenada per banda esquerra de Joan Cervós que li ha servit al migcampista perquè fes el gol amb un xut encreuat a l’escaire. Tres minuts més tard, Max Llovera ha perdonat el tercer en una acció completament sol dins de l’àrea en una pilota aturada. Al descans, 2 a 0.

A la represa, Andorra ha baixat pistonada i ha intentat que passessin poques coses. L’acció més destacada ha arribat al 74 quan San Marino ha estat a punt de protagonitzar un autogol còmic amb un refús a porteria pròpia que el porter no ha aconseguit controlar i la pilota s’ha estavellat al pal.

Al final, 2 a 0, i Andorra trenca la ratxa de 20 partits consecutius sense conèixer la victòria i ja prepara els darrers compromisos de la Lliga de les Nacions davant Moldàvia, a casa, l’11 de novembre.