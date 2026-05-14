França condecora quatre policies andorrans amb la medalla de la Defensa nacional

La Direction du renseignement et de la sécurité de la défense francesa ha condecorat amb la medalla de la Defensa nacional al director adjunt Antoni Rodríguez, a l’inspector Joan Carles Seco i a dos agents majors de l’àrea d’investigació per la seva cooperació al servei de la seguretat nacional.
La distinció, que se’ls ha lliurat en una cerimònia celebrada aquest dimecres a la tarda a la seu de l’ambaixada de França, a Andorra la Vella, suposa un orgull pel Cos de Policia i posa en relleu l’estreta col·laboració entre els dos països, així com la professionalitat, el rigor i el compromís dels policies del Principat.
És la primera vegada en la història del Departament que una institució militar condecora policies andorrans.
Tres distincions més les darreres setmanes
Les darreres setmanes, tres comandaments més de la Policia han estat condecorats, en aquest cas pels Mossos d’Esquadra, en els diversos actes de celebració del Dia de les Esquadres.
Els inspectors majors Josep Lluís Martínez i Josep Albert Rivero van ser reconeguts, a la Seu d’Urgell, amb la medalla de bronze amb distintiu blau al mèrit policial per l’excel·lent col·laboració en matèria d’investigació criminal i relacions operatives entre els dos cossos policials. Uns dies abans, el sergent major i cap de la Policia Científica, Sergi Medina, va ser condecorat a Barcelona també amb la medalla de bronze amb distintiu blau per la seva trajectòria professional i, així mateix, per la cooperació entre les dues institucions.
Reconeixements, tots ells, que fan valdre la professionalitat del Cos de Policia.