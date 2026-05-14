Compte enrere per a l’11a edició de la Copa del Món UCI de BTT, del 9 al 12 de juliol

Pal Arinsal ha presentat, aquest dijous, a la Massana l’11a edició de la Copa del Món UCI de BTT, que tindrà lloc del 9 al 12 de juliol sota el paraigua de les WHOOP UCI MTB World Series. D’aquí 56 dies l’estació andorrana tornarà a ser l’epicentre mundial de la bicicleta de muntanya d’alta competició.
L’acte de presentació ha comptat amb la participació de Eva Sansa, cònsol major de la Massana; Victor de la Parte, en representació de la Federació Andorrana de Ciclisme; David Hidalgo, director general de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal; i Xavier Espot, cap de Govern d’Andorra. Sansa ha inaugurat l’acte subratllant que Andorra i la Massana consoliden la seva identitat com a parròquia i país ciclista: “Després de tants anys, podem dir que la BTT ens defineix. Som una parròquia ciclista, amb una estació preparada per a esportistes d’elit, però també per a aficionats”, i ha destacat que “el ciclisme de muntanya és un fenomen global en creixement, amb una gran capacitat d’atracció esportiva, turística i mediàtica”.
Programa i disciplines, tres dies de cursa intenses
Tres disciplines tradicionals tornen a Pal Arinsal aquesta edició: Short track (XCC), descens (DHI) i Cross-country olímpic (XCO). Les finals es concentraran al cap de setmana, amb un calendari que promet intensitat de divendres a diumenge.
Divendres 10 de juliol, Short Track (XCC): La modalitat més explosiva obrirà el cap de setmana amb un circuit d’1,1 km en el qual participaran els 30 millors corredors del rànquing. La prova, d’uns 25 minuts de durada màxima, determinarà la classificació de sortida per al cross-country olímpic del diumenge.
Dissabte 11 de juliol, Descens (DHI): El descens celebrarà el seu tercer any consecutiu al circuit de Fontanals, amb la baixada de 1,8 km amb sortida al pic del Cubil. Una prova d’adrenalina pura que manté el traçat que ja ha demostrat ser un dels favorits dels riders i del públic.
Diumenge 12 de juliol, Cross-country olímpic (XCO): La modalitat olímpica tancarà l’esdeveniment amb un circuit de 3,8 km que manté l’exigència i l’espectacle de les edicions anteriors. La prova reunirà l’elit mundial i posarà punt final a una setmana d’alt voltatge esportiu.
Novetats per a l’edició 2026
Per a aquesta edició, l’organització ha redissenyat la distribució de l’àrea tècnica i la feed zone. Els equips World Series tindran la seva zona a la línia de meta, mentre que la resta d’equips es desplaçaran a la pujada al costat de la cinta de l’escola, substituint la ubicació del planell. El podi es traslladarà a l’exterior, a la zona del públic, amb una pantalla per a seguir les curses en directe i millorar l’ambient de festa. Per la seva banda, a la Caubella, s’instal·laran dues pantalles: una al mig del circuit i una altra al podi.
La realització televisiva també fa un pas endavant gràcies a una de les novetats tecnològiques més destacades d’enguany com és la instal·lació de càmeres, un sistema que permet analitzar l’estat d’ànims dels espectadors en temps real: com funcionen els fluxos de trànsit proposats i quin és l’estat d’ànim del públic a les grades i als diferents punts de l’estació durant les proves.
Amb aquestes i altres novetats, l’organització treballa per a aconseguir l’excel·lència en tots els aspectes de la competició. Tal com ha destacat el Cap de Govern, Xavier Espot, aquest, “és molt més que una cita esportiva de primer nivell. És també l’expressió d’un projecte de país que aposta decididament per l’esport, pel turisme de qualitat, per la natura i per la capacitat d’organitzar grans esdeveniments amb excel·lència i professionalitat.”
Un 2025 de rècord
L’edició 2026 espera superar la de 2025 que, tal com ha recordat David Hidalgo, confirmen el pes internacional de l’esdeveniment. 653 atletes de 42 nacions van participar en la cita andorrana, que va generar una presència a 358 mitjans amb cobertura a 48 països, més de 120 mitjans acreditats, una audiència acumulada en televisió de 8 milions d’espectadors i una valoració econòmica de 7,6 milions d’euros. Aquestes xifres reafirmen Pal Arinsal com una seu de primer nivell dins del circuit mundial. Per a l’edició 2026, l’organització preveu mantenir resultats similars, tant pel que fa al nombre de corredors i nacions participants com a la repercussió econòmica i mitjans internacionals.
Accessos i mobilitat durant l’esdeveniment
Pal Arinsal manté el seu ferm compromís amb la mobilitat sostenible i l’accessibilitat. El telecabina de la Massana continuarà sent la porta d’entrada principal al recinte esportiu. S’habilitarà un servei de busos llançadora amb parades al centre de la Massana, la Caubella i Fontanals, amb reforç de servei el dissabte i el diumenge. S’impulsarà el desplaçament a peu entre els punts esportius, amb camins senyalitzats per a vianants.
A més, s’habilitaran dues zones de bike parking a l’entrada de cadascuna de les dues seus principals per als aficionats que arribin en bicicleta.
Entrades ja a la venda
Les entrades per a les WHOOP UCI MTB World Series 2026 a Pal Arinsal ja es poden adquirir a través de palarinsalworldcup.com. Hi ha disponibles opcions d’1 a 4 dies, amb preus adaptats a les preferències de cada espectador. L’entrada inclou l’accés als remuntadors, als autobusos llançadora dins del sector de Pal i a les grades habilitades.
Accediran gratuïtament tots els titulars de Forfet de Temporada de Grandvalira Resorts, així com les persones amb diversitat funcional, que podran accedir sense cost i amb condicions d’accessibilitat adaptades. Els detalls complets es troben a la web oficial.
Bike Park obert durant la Copa del Món
Coincidint amb la Copa del Món, la part baixa del Bike Park romandrà oberta al públic del 8 al 12 de juliol amb preus especialment reduïts. Una oportunitat única per a combinar l’emoció de les curses d’elit amb una jornada personal sobre dues rodes a l’estació.
Bike Festival i animacions
Més enllà de la competició, Pal Arinsal, la Massana i Andorra viuran una gran festa al voltant de la bicicleta amb el Bike Festival, que inclourà música en viu, batucades, jocs i activitats per a famílies i amics a les seus de la Caubella i Fontanals. En aquesta edició, Warner Bros Discovery s’implicarà, juntament amb el LOC, directament en les animacions, com un dels seus objectius explícits per a l’edició 2026. A més, Pal Arinsal estrenarà una nova col·lecció de marxandatge oficial que segueix el concepte “Legacy”, posant en valor la trajectòria de l’estació com a seu de referència del BTT mundial.
Sostenibilitat i responsabilitat
L’estació de la Masana reafirma el seu compromís mediambiental i social. L’estació continuarà apostant per productes de km 0 en restauració, reduint les emissions de CO₂, eliminant els monodosi i lluitant contra el malbaratament alimentari. Es tornarà a activar l’arrodoniment solidari en la compra d’entrades, i es mantindrà la col·laboració amb Bicicletes Sense Fronteres, un projecte que destina fons a donar bicicletes i apropar l’educació a joves en contextos vulnerables.
En aquesta línia, els nous Legacy Awards de Warner Bros Discovery reconeixeran específicament aquelles iniciatives de la Copa del Món que tinguin un impacte positiu mesurable en la sostenibilitat i la innovació.
Voluntaris, l’ànima de l’esdeveniment
L’esdeveniment continuarà comptant amb la participació de més de 150 voluntaris, que donaran suport en àrees com l’atenció al públic, la logística i el control d’accessos. Les inscripcions per a voluntariat resten obertes. Com destaca Hidalgo,, “ser voluntari també és ser solidari”: la seva implicació fa possible que la Copa del Món de Pal Arinsal sigui un referent no només esportiu, sinó també humà.
Representants andorrans
Victor de la Parte, en representació de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), ha presentat el ciclista que participarà en la Copa del Món de casa: Roger Turné. La llista definitiva de corredors es donarà a conèixer en les pròximes setmanes, però la FAC ha avançat els noms dels atletes que representaran el país en la cita de juliol. L’organització destacarà la seva presència com un element d’orgull local i de referent per a les noves generacions d’esportistes andorrans.
Informació per als espectadors
Tota la informació sobre el programa, les entrades, la mobilitat i els serveis estarà disponible a palarinsalworldcup.com i a la guia de l’espectador. L’estació habilitarà codis QR en tots els punts de l’estació i connectivitat Wi-Fi per a tots els assistents durant la setmana de competició.