Estadística: “En els darrers 6 anys no s’ha registrat cap esdeveniment vinculat a la temàtica de medi ambient per part d’entitats”

Durant l’any 2025, un total de 14 institucions diferents van participar en l’organització de 14 esdeveniments a Andorra, consolidant les xifres assolides abans de la crisi sanitària del 2020 i 2021. Per tipologia, predominen els esdeveniments de caràcter esportiu amb 10 actes organitzats, seguits pels 3 esdeveniments de caràcter social i, en grau més baix, pels culturals (1). Cal destacar que en els darrers sis anys no s’ha registrat cap esdeveniment vinculat a la temàtica de medi ambient.
Pel que fa a la participació de voluntariat, la borsa va comptar amb un total de 178 persones registrades. Malgrat aquesta xifra, el nombre de voluntaris participants en els esdeveniments va disminuir un 62,6% en comparació amb l’any anterior. Entre els esdeveniments amb major mobilització de voluntaris, destaquen els Jocs dels Petits estats d’Europa amb 530 voluntaris i la nova edició del Cirque du Soleil, que va disposar de la participació de 120 voluntaris. Igualment, la Cursa del Dia de l’Esport per a Tothom 2025 i la Cursa del Dia de la Dona van reunir 56 i 40 voluntaris, respectivament.
Entitats com ASSANCDA, l’Àrea de Joventut i Voluntariat i el Departament d’Esports del Govern d’Andorra van tenir un paper destacat en l’organització, participant en més d’un esdeveniment al llarg de l’any.