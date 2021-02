França accepta les proves TMA per accedir al seu territori

França reconeix la TMA com a prova vàlida al mateix nivell que les PCR per poder poder entrar al territori veí.

Així ho ha confirmat a través de les xarxes socials l’ambaixada, que també ha informat que els tests d’antígens no poden substituir aquestes proves. Segons alguns establiments farmacèutics del Pas de la Casa, la gendarmeria demanava dimarts a qui volia passar la frontera que comprés un test d’antígens ràpid i se’l fes a la mateixa frontera si no es disposava d’una PCR.

Per accedir a França s’haurà de presentar, per tant, una PCR o una TMA amb resultat negatiu feta un màxim de 72 hores abans del desplaçament. Es preveu que aquest dimecres a la tarda el Govern informi sobre el procediment que hauran de seguir els visitants francesos per poder-se fer la prova TMA a Andorra.

Fa dies que el Govern mantenia el diàleg diplomàtic perquè les autoritzats franceses assimilessin les proves TMA a les PCR per poder passar la frontera. Les restriccions a la mobilitat amb l’Estat veí del nord van entrar en vigor diumenge i afecten els més grans d’11 anys.

França va endurir les restriccions arran de l’elevat índex de transmissió de la Covid-19.