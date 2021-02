L’Alt Urgell surt de la zona vermella en l’aparició de nous casos de COVID-19

L’Alt Urgell ha abandonat aquest començament de setmana la franja vermella pel que fa a l’aparició setmanal de nous casos de coronavirus. Segons el recull de Dades Obertes de la Generalitat, que publica l’analista Gerard Giménez i Adsuar, després de diverses setmanes en vermell, ara mateix la comarca ja torna a estar en zona groga; és a dir, per sota el límit de 200 nous casos per cada 100.000 habitants, cosa que equival a menys de 2 contagis setmanals per cada mil persones.

En aquest sentit, ara mateix l’Alt Urgell és una de les poques comarques catalanes que estan en aquesta situació, atès que la gran majoria segueixen en vermell. Entre les comarques amb una evolució positiva en aquesta estadística, n’hi ha tres més de l’Alt Pirineu. La Cerdanya també ha aconseguit aquesta setmana situar-se en groc, després que durant l’època de Nadal havia arribat a registrar una estadística de 1.000/100.000 (és a dir, fins a 10 contagis setmanals per cada mil habitants).

De la seva part, el Pallars Jussà ha superat plenament el brot a la residència de Tremp: ja suma sis setmanes a nivell verd, per sota de 50/100.000. És, de fet, la comarca catalana amb millor evolució juntament amb l’Alta Ribagorça, on la darrera setmana no hi ha aparegut cap nou cas, després que sí que se n’hi va detectar els dies anteriors. En canvi, al Pallars Sobirà ha repuntat la incidència i la darrera setmana han tornat al nivell vermell, amb més de 250/100.000. Finalment, l’Aran segueix sent la zona de Catalunya amb pitjors dades: tot i la tendència a la baixa, es manté per damunt de 750/100.000 (7,5 casos setmanals nous per cada mil habitants).

Pel que fa a d’altres comarques de muntanya, el Berguedà ha seguit el camí invers de l’Alt Urgell i la Cerdanya: ara torna a estar a nivell vermell (amb més de 200/100.000), després que tot just la setmana passada va tornar al groc. I el Solsonès ja suma cinc setmanes per damunt d’aquest límit, en bona part per l’aparició d’un brot a la residència de Solsona.

Percentatge baix de nous positius a l’Alt Urgell (2,51%)

Pel que fa a l’actualització diària de dades, a data d’avui, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell es manté amb un sol ingressat per coronavirus. A l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, la taxa de reproducció del virus ja ha baixat fins a 0,60 (molt per sota del límit recomanat d’1) i el risc de rebrot també ha seguit descendint: ara està a 168 punts (-336 respecte d’ara fa una setmana).

A l’Alt Urgell, aquests dos valors estan respectivament a 0,76 i a 306; i tot i ser més alts que a la Seu, també han baixat. A més a més, el percentatge de positius als nous tests segueix sent ínfim (2,51%). L’única dada que ha pujat és la de grups escolars confinats: ara n’hi ha 3.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 està igualment força per sota del límit (a 0,76); i l’EPG, a 404. Als quatre hospitals pirinencs hi segueix havent 19 ingressats per COVID-19, dels quals 13 corresponen a l’Espitau Val d’Aran. La situació a l’Aran millora però, a diferència de la resta del Pirineu, segueix sent la més complicada de Catalunya, amb un 11% de positius als nous tests (més del doble que la mitjana pirinenca) i el risc de rebrot a 1.519. La dada més positiva en aquest cas és que la Rho7 ja està a 0,78.

Finalment, pel que fa al conjunt de Catalunya, segueix baixant el nombre total d’ingressats a planta als hospitals (2.806) però es manté elevat el d’ingressats a les UCI (731), malgrat que la Rho7 està encara per sota el límit (a 0,92) i que l’EPG ha seguit baixant (ara està a 505).