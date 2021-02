Marín, el representant andorrà als Mundials de Boardercross d’Idre Fjäll

Lluís Marín serà el representant andorrà als Campionats del Món de boardercross que es disputen a Idre Fjäll (Suècia), del 9 a l’11 de febrer. El rider andorrà ha comparegut avui en roda de premsa telemàtica juntament amb el gerent de la FAE i director d’SBX, Carles Visa. L’acte ha comptat amb la presència del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, que ha desitjat molta sort a l’esportista andorrà.

Lluís Marín, que correrà les classificatòries del dia 9 -les finals són el dia 11-, ha manifestat que la pretemporada ha estat molt complicada: “No m’he pogut preparar bé físicament i tècnicament”. Els problemes d’esquena l’han acompanyat, tot i que en la primera Copa del Món que va disputar, a Valmalenco, les sensacions van ser millors del que esperava: “Tot i que no portava baixades específiques, no va anar tan malament la Copa del Món, comparat amb els meu contrincants. Vaig anar amb la mentalitat de tirar d’experiència. Esperem que l’esquena em respecti i pugui participar en els Mundials. Tinc moltes ganes d’anar allà i ‘apretar’ les dents”.

“L’objectiu ara per ara”, ha continuat explicant el rider andorrà, “és anar dia a dia, tal com tinc l’esquena”. “Fa més d’un any que no tinc oportunitat de comparar-me amb altres rivals”, ha dit, tot deixant clar que si va als Mundials “no és per passejar bandera, sinó per fer-ho bé, i lluitaré per tot”.

Una pista diferent

“Pel que hem vist, és una pista que serà molt gran, però ja m’he trobat amb pistes similars”, ha informat Marín respecte al circuit que es trobarà a l’escenari suec. “Solen ser condicions bones amb dubbies a treballar, salts grans, però a veure com em sento. Són mòduls que són els meus punts forts, però amb les meves condicions físiques d’ara, a veure com responc”.

Els seus problemes d’esquena no han desaparegut, però hi ha millora. “Estic progressant de l’esquena, però és complicat fer una rehabilitació a l’època en què estem, perquè hi ha molt d’impacte”. En tot cas, diu, “hem millorat molt, amb ajuda d’antiinflamatoris puc arribar a córrer bastant bé”.

La idea de Marín és anar provant, Agafar confiança en els entrenaments, primer: “És un esport que quan fa dies que no el fas, es nota. La confiança es guanya fent treball específic. Aquí a Andorra i amb les meves condicions actuals, no he trobat aquest estímul”, ha dit, tot assegurant que als Mundials el seu surf serà agressiu, però intel·ligent: “Les lesions no sempre són per culpa d’un mateix, jo intentaré surfejar en la meva manera agressiva, però intel·ligent sense entrar en contactes innecessaris amb els altres corredors”.

El calendari ha perjudicat Maeva Estevez

Carles Visa ha explicat que Lluís Marín serà l’únic representant andorrà en aquests Mundials. Maeva Estevez, que era l’altra opció de la Federació d’Esquí, finalment ha estat descartada després d’analitzar la situació d’aquesta temporada juntament amb el cos tècnic. “No ha estat ni molt menys culpa de la Maeva, sinó que el calendari ha provocat falta de competicions i ha impedit agafar el ritme adequat”, ha explicat Visa, que ha exposat que el circuit d’Idre Fjäl “és diferent i no agafarem riscos innecessaris, volem que Maeva continuï creixent en la Copa del Món i en la Copa d’Europa”. “Sí teníem intenció d’anar al Mundial amb Estevez”, ha reconegut el director de boardercross, “volíem que fes tàndem amb Lluís, però el calendari no ha ajudat gens per poder competir en aquest Mundial”.