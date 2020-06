Formació d’higiene i seguretat per a activitats de lleure a l’alt Urgell

Les Regidories de Joventut i d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitzen per aquest pròxim dissabte 20 de juny una formació presencial sobre higiene i seguretat per activitats de lleure per aquest any 2020, que tindrà lloc a dos quarts del matí, a la sala Sant Domènec.

La formació s’adreça a monitors/es de lleure de la Seu i de la comarca, i per a poder-hi assistir cal inscriure’s a través d’un formulari de Google Forms: https://forms.gle/7RuKjGNr8kW7xE217

En el mateix formulari hi ha la possibilitat que els i les participants puguin proposar qüestions i dubtes per tal que en la mateixa sessió es puguin resoldre.

La sessió constarà d’una part teòrica i una part amb torn obert de paraula per tal que es puguin fer preguntes i resoldre-les en el mateix moment. Aquesta formació anirà a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i la regidora de Salut de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla.

La sessió s’intentarà retransmetre en directe. Aquesta retransmissió es confirmarà properament.

Dubtes i preguntes

Degut a la situació d’anormalitat que es viu amb els efectes provocats per la Covid-19, en la programació d’una activitat de lleure s’ha de tenir en compte les mesures de prevenció i de seguretat que cal extremar per evitar contagis. És per aquest motiu que s’ha programat amb l’objectiu de compartir i aclarir dubtes entre personal de lleure i personal sanitari.

Si alguna persona interessada no pot assistir a la formació, pot fer arribar els seus dubtes i les seves preguntes abans de dijous 18 de juny a joventut@aj-laseu.cat

El dia de la formació s’esvairan dubtes i es respondran preguntes. A més, s’enviarà acta a tothom qui n’hagi plantejat.

Per aclarir dubtes o fer comentaris, es pot fer a través del número de mòbil 670050248 o bé al telèfon 973350010 ext. 8013 o al correu joventut@aj-laseu.cat

Respecte a l’organització d’aquesta formació, la regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Núria Tomàs, manifesta que “volem garantir al màxim la seguretat dels nostres infants a tots els casals de la comarca. Per això oferim una formació per als monitors i monitores de tots els casals que els servirà per resoldre els dubtes que els sorgeixin sobre protocols, funcionament i actuacions al voltant de la Covid-19”.