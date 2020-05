Formació del Col·legi de Psicòlegs sobre l’acompanyament i el dol en temps de Covid

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) realitzarà una ​formació dedicada a l’Acompanyament i al Dol en temps de Covid-19 adreçada a professionals​.

Davant de la difícil realitat a la que moltes famílies s’han hagut d’enfrontar aquests darrers dies a Andorra d’acomiadar un familiar que s’està morint des de la distància degut a la situació d’emergència Sanitària del COVID 19, hem vist necessari oferir aquesta possibilitat a un ampli col·lectiu de professionals de diverses àrees.

Aquest curs està dirigit a psicòlegs, professionals sanitaris, estudiants i professionals d’àrees socials que vulguin formar-se i conèixer com acompanyar a persones en el tram final de vida, a les persones que estant passant per una situació de dol i a reflexionar sobre com prevenir i tenir cura de les nostres emocions com a professionals.

Aquest projecte d’Atenció al Dol és gràcies a la col·laboració i a la implicació de FEAC de l’Escola Sant Ermengol i implica una continuïtat que tindrà lloc presencialment un cop passada l’emergència sanitària:

● Una formació on-line per a professionals sanitaris (6h) on els Psicòlegs voluntaris del torn ofert pel Servei actual del COPSIA tindrien la formació gratuïta gràcies a la donació. Aquest curs es realitzarà on-line els dia 7, 11 i 14 de maig, i les persones interessades poden dirigir-se al Col·legi Oficial de Psicòlegs per inscriure’s a través del mail copsia@copsia.ad.

● Una xerrada presencial després del confinament en relació al Dol al Centre Educatiu.

● Una xerrada presencial a l’escola oberta a les nostres famílies, per donar eines i estratègies de la situació POST-COVID o acompanyament al dol.