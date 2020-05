El Sant Hospital de la Seu redueix a zero el nombre d’ingressats amb coronavirus

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha donat d’alta aquest diumenge l’únic pacient amb coronavirus que tenia ingressat fins ara. D’aquesta manera, el centre mèdic urgellenc ha aconseguit reduir fins a zero el nombre de positius confirmats de COVID-19 que té ingressats ara mateix. A més a més, des del complex sanitari han expressat l’especial satisfacció per aquesta alta perquè és un dels afectats que ha patit la malaltia de manera més virulenta, i ara ja ha pogut tornar a casa després de superar-la.

En tot cas, el president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha recordat que encara hi ha un altre cas pendent de resultat i que, paral·lelament, hi segueix havent més de dues-centes persones (207 segons el darrer recompte) aïllades als seus respectius domicilis en l’àmbit del CAP de la Seu. D’aquesta quantitat, 31 són casos confirmats, 95 sospites i 81 contactes sense símptomes, i ja s’han donat d’alta 138 persones. Del total d’aïllats des de l’inici de la pandèmia, s’ha confirmat 47 positius i hi ha 149 sospites i 149 contactes (en total, 345 persones).

Per tot plegat, des de l’FSH recorden que “el virus segueix present entre nosaltres” i, per això, insten tota la població a no relaxar la prevenció i a seguir els consells elementals de protecció per evitar ser víctima d’un contagi, com ara fer servir la mascareta si cal sortir al carrer, mantenir la distància d’uns 2 metres entre persones i ampliar aquesta distància en el cas d’activitats com ara sortir a córrer. També remarquen que, de moment, la millor prevenció contra el coronavirus segueix sent quedar-se a casa el màxim de temps possible.