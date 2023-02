Formació a una cinquantena de tècnics en diagnòstic d’edificis en cas d’emergència sísmica i meteorologia extrema

Imatge de la formació sobre l’avaluació d’estructures després d’un sisme (SFGA)

Aquest dilluns s’ha iniciat la formació ‘Diagnòstic d’edificis en situació d’emergència post-sísmica’. Una acció formativa que s’emmarca dins els convenis de col·laboració signats entre Protecció Civil i Gestió d’Emergències i els Col·legis Oficials d’Enginyers, Arquitectes i Arquitectes Tècnics i dins dels treballs de preparació de la resposta en situacions d’emergència.

La voluntat és formar i dotar de grups de suport a l’administració, preparant els participants per a intervenir en situacions que requereixin una avaluació d’estructures després de moviments sísmics o altres fenòmens meteorològics extrems amb afectacions importants. Els tècnics es formaran específicament en la realització de diagnòstics d’estructures afectades per aquest tipus de fenòmens, tot aplicant metodologies i criteris d’avaluació homogenis.

En aquesta primera edició de la formació hi participen un total de 48 tècnics, 30 dels quals col·legiats, així com també efectius del Cos de Bombers, tècnics d’Urbanisme del ministeri de Territori i Habitatge i dels diferents departaments comunals. El curs s’organitza conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació i compta amb la col·laboració de l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya (ACE) i l’Association Française du Génie Parasismique de França (AFPS).

A més, durant les 20 hores lectives s’estudiarà, entre d’altres, el comportament sísmic dels diferents tipus d’estructures: murs de fàbrica, metàl·liques, de fusta, formigó armat… I es realitzarà una inspecció virtual en un edifici afectat per un sisme per tal de poder aplicar els coneixements impartits. En finalitzar la formació, es realitzaran uns exàmens per a validar els coneixements adquirits dels participants.