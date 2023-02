Eleccions Generals: L’electorat andorrà està cridat a les urnes el 2 d’abril

El cap de Govern, Xavier Espot, en el moment de donar la data del 2 d’abril per a les eleccions

El 2 d’abril. Aquesta és la data que ha anunciat el cap del Govern, Xavier Espot, per a la celebració de les pròximes eleccions generals al Principat d’Andorra. Espot ha manifestat que també s’havien estat barallant diferents dates, però, per la coincidència amb altres esdeveniments de rellevància, s’han acabat descartant, com és el cas dels Campionats del Món d’esquí alpí que acollirà el país del 13 al 19 de març.

Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha declarat que la convocatòria dels comicis no es podia deixar per a d’aquí un mes o mes i mig i que, per tant, la millor data possible, era la del 2 d’abril, encara que també s’ha referit a que coincideix amb l’inici de les vacances escolars de Setmana Santa, en el sentit de si, això, podria ser un inconvenient per a algunes persones que ja hagin fet plans.

Responent a preguntes dels periodistes, Xavier Espot ha assegurat que no té cap interès per a que les eleccions s’haguessin pogut celebrar abans de la data anunciada. També ha dit que si hi ha, a banda de les existents, noves candidatures que es presenten i, aquestes, són “solvents”, això beneficiarà a la ciutadania ja que hi haurà més pluralitat d’idees per a triar.

Així mateix, ha remarcat que el Govern aportarà diferents mesures per a fomentar la participació de l’electorat, a través de campanyes informatives o, com ja es va anunciar en el seu moment, amb el vot per correu i facilitant el dret al sufragi a les persones amb diversitats funcional, entre d’altres.





Els tempos

Amb l’anunci del cap de Govern de la dissolució del Consell General i la convocatòria de les properes eleccions generals per al 2 d’abril s’inicia un procés amb diferents dates importants. Aquesta tarda mateix es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret de dissolució del Consell General i la convocatòria d’eleccions generals firmat pels coprínceps i pel cap de Govern. El Decret entrarà en vigor demà dimarts 7 de febrer i es podrà recollir als Comuns i al Govern tota la documentació per a la presentació de les candidatures.

La data límit per a la presentació de candidatures serà el proper dilluns 13 de febrer a les 12 h. Les llistes territorials s’hauran de presentar al Comú corresponent i les llistes nacionals a l’edifici administratiu del Govern. Tal com ha informat Xavier Espot, l’inici de la campanya electoral serà el 19 de març a les 15 h i s’allargarà fins al divendres 31 de març a les 24 h. El dissabte 1 d’abril es decreta la jornada de reflexió, i el diumenge 2 d’abril es desenvoluparà la jornada electoral. Els electors podran votar als seus col·legis electorals entre les 9 h i les 19 h.

El cap de Govern ha convidat a la ciutadania a participar en les eleccions i ha recomanat revisar la seva inscripció al cens electoral de la seva parròquia fins el 8 de febrer. Es recorda que les llistes de cens definitives es publicaran per part dels diferents comuns el dijous 9 de febrer.

D’altra banda el dipòsit del vot judicial s’iniciarà el dilluns 20 de març a les 9 hores del matí, i es podrà dipositar a la Batllia cada dia de dilluns a divendres de les 9 a les 19 hores, i els dissabtes de 9 a 13 hores, fins al dissabte 1 d’abril.

Les persones amb diversitat funcional poden demanar a tràmits de Govern la sol·licitud d’accés a la informació electoral en igualtat de condicions fins al 13 de febrer. També podran demanar, fins al 17 de març, a Tràmits de Govern, l’assistència per a votar i el transport per anar votar, si es requereix.

Així mateix, els andorrans que per qualsevol motiu es trobin fora del país en la data de les eleccions, poden sol·licitar el vot per correu, a partir de demà dimarts i fins al dimarts 28 de febrer a les 12 h. Un cop formalitzades les candidatures, s’enviarà a tots els electors que han sol·licitat el vot per correu el material electoral perquè puguin enviar el seu vot abans del 28 de març.

Es pot trobar tota la informació sobre els procediments i l’agenda electoral, a partir de demà dimarts, 7 de febrer, a www.eleccions.ad (encara en construcció en el moment de la publicació d’aquest article).