Formació, a la Seu, sobre transició energètica i impuls de xarxes de calor a les comarques d’alta muntanya

Cartell informant de les sessions formatives a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell acollirà aquest pròxim dijous 10 d’octubre una jornada que engloba diverses sessions formatives de transició energètica i impuls de xarxes de calor a les comarques d’alta muntanya. La jornada té com a objectiu incentivar als municipis en el desenvolupament de projectes de transició energètica, en aquest cas que tinguin com a font energètica la biomassa forestal.

En les diverses sessions d’aquesta jornada es tractaran aspectes clau sobre la seva creació i gestió, de les diferents modalitats de la participació dels ajuntaments, entre ells de la figura de les comunitats energètiques, així com les eines necessàries per a posar en marxa aquests projectes. A més, es presentaran casos d’èxit per a fomentar la participació dels municipis i agents territorials, facilitant el debat sobre iniciatives de sostenibilitat i gestió forestal.

La jornada està dirigida tant a càrrecs electes d’Ajuntaments i tècnics d’entitats i del sector de l’aprofitament de biomassa com a ciutadania interessada.





El programa

La jornada, que tindrà lloc a la sala la Immaculada, s’inaugurarà a les nou del matí a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, que donarà pas al desenvolupament de la mateixa.