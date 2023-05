Font celebra la fi de l’emergència sanitària encara que es continuarà la vigilància activa i la vacunació

Albert Font, ministre de Salut en funcions (arxiu / SFGA)

Després que l’Organització Mundial de la Salut hagi donat per finalitzada l’emergència sanitària internacional per la COVID-19, el ministre de Salut en funcions, Albert Font, ha explicat als mitjans de comunicació, que tant el virus, com la malaltia no han deixat d’existir i que cal continuar la vigilància i l’evolució del seu comportament, protegint a les persones més vulnerables i seguint les mesures d’higiene bàsiques.

Així, tal com ha afirmat Font, i seguint les recomanacions de l’OMS, les autoritats sanitàries del país, continuaran integrant la vigilància activa i la vacunació dins dels programes de vacunació nacional, de la mateixa manera que es fa amb altres malalties i afeccions, i seguirà en contacte amb les autoritats sanitàries internacionals, compartint dades i programes de prevenció.

La finalització de l’emergència, tal com ha explicat el ministre en funcions, arriba a causa de la millora considerable dels nivells d’immunitat al SARS-CoV-2, sigui induïda per les vacunes o per les infeccions naturals i la disminució de les hospitalitzacions i de la mortalitat a causa del virus.

Així, en sintonia amb la declaració de l’OMS i amb l’actual impacte de la malaltia, des del Ministeri s’informarà de l’evolució d’aquesta, o dels brots que pugui haver-hi si hi ha un impacte sanitari, i es divulgarà a la ciutadania tota la informació de les campanyes de vacunació, tal com es fa amb altres malalties.

Albert Font, que ha celebrat la declaració de l’OMS, ha volgut recordar totes les víctimes d’aquesta pandèmia i també ha agraït “tot l’esforç i la dedicació de les persones que durant aquests més de tres anys han treballat des dels diferents àmbits per a fer front a la greu situació sanitària a què ens vam veure abocats”.

El responsable de la cartera de Salut en funcions, també ha volgut posar en relleu el comportament exemplar de la societat andorrana durant aquest temps, així com les mostres de solidaritat i col·laboració sorgides en molts moments de la pandèmia.