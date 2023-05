Un incendi en un immoble de l’Avinguda Fiter i Rossell provoca un gran ensurt

Bombers en les tasques d’extinció (AndorraDifusió)

Aquest dilluns al vespre s’ha produït un incendi en un bloc de pisos de l’Avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany. Al cap d’una hora, el Cos de Bombers ja l’ha donat per extingit. Els veïns han estat desallotjats de manera esglaonada i, per tant, no s’han de lamentar danys personals.

L’incendi s’ha produït de manera fortuïta a la cuina del primer pis de l’immoble d’habitatges. Han estat els veïns de la zona els que han alertat al Cos de Bombers per una forta olor a cremat, i han estat desallotjats una desena de veïns del primer i segon pis, tres d’aquests amb ajuda del Cos de Bombers.

Alguns dels veïns no podran tornar als seus habitatges aquesta nit de dilluns pel fum. Així i tot, no hi ha hagut ferits.