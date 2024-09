Fons: Esteve i Del Rio tanquen l’estada a Font Romeu

Gina del Rio entrenant a Font Romeu (Authamayou / NordicFocus)

Els esquiadors de fons, Irineu Esteve i Gina del Rio, han estat entrenant les últimes setmanes a Font Romeu amb molt bones condicions i realitzant sessions intenses adients a aquestes alçades de pretemporada. Del Rio acaba la seva estava aquest dimarts, mentre que Esteve va viatjar a Noruega fa uns dies amb el Team Aker, després de les sessions que ha realitzat a l’estació francesa.

Irineu Esteve, que ha estat entrenant a Font Romeu les últimes setmanes, ara s’ha desplaçat novament a Noruega i s’hi estarà fins el pròxim dia 20. L’andorrà, que entrena amb el Team Aker, es troba a Trondheim des del dilluns i durant tota la setmana. Després, continuarà uns dies a Oslo amb el seu equip per a desplaçar-se al túnel de Torsby, a Suècia, per a esquiar inicialment dos dies, per a tornar després a casa.

Gina del Rio, per la seva part, ha complert amb el calendari d’estar del 9 al 16 de setembre a Font Romeu, realitzant sessions que cada cop són una mica més intenses i amb menys volum. L’andorrana ha estat entrenant amb l’equip francès, amb fondistes com Clémence Didierlaurent i Liv Coupat, que lluiten per a estar sempre al top10 a les Copes d’Europa. Ara els entrenaments de l’andorrana continuaran a casa, i a partir del dia 29 serà al túnel d’Oberhof (Alemanya).

Xavier del Val, director de la secció d’esquí de fons: “No canvia tant la preparació en aquestes setmanes perquè queda temps per a les curses, però sí és cert que mica en mica a partir d’aquestes setmanes anem baixant el volum i augmentant la intensitat. No és un canvi dràstic, però sí fem alguna cursa d’entrenaments, sessions intenses, tot i que sense tant de volum. Aquí a Font Romeu hem estat molt bé, realment contents de com ens acullen i és una satisfacció poder treballar així amb aquestes condicions tan bones”.