El ciclista andorrà Kilian Folguera ha finalitzat en la posició 61 el campionat del Món de XCO a la categoria sub23. Un corredor que ha aconseguit recuperar les sensacions que no va tenir a Nove Mesto, tot i que el resultat no mostra en cap moment com li ha anat la prova.

El circuit austríac ha estat tot un infern pels andorrans, però en el cas del Kilian Folguera ha sabut sortir-se’n gràcies a la seva qualitat a sobre de la bicicleta. A les pujades, anava com un “tiru” però les baixades, molt pronunciades i amb molt de fang perdia tot el temps que guanya en els ascensos. Així s’ha esdevingut tota la cursa, fins que Folguera s’ha desfondat completament. El desgast dels descens li ha passat factura i ha anat perdent posicions fins la 61ª posició final.

Només acabar la prova, Kilian Folguera comentava que “estic content i descontent a l’hora” i afegia “he vist que a les pujades tornava a recuperar aquelles bones sensacions que tenia abans de Nove Mesto, això em fa content” i ha seguit comentant que “però a les baixades era tot un infern, reconec que em falta més tècnica, cosa que començo a treballar des de ja, i això ha fet que el temps que guanyava per un costat, ho perdia per l’altre”. Folguera ha finalitzat dient “al final m’he desgastat i he anat caient posicions, però tot i que el resultat no és el desitjat, dir que ets el 61 del Món, no està malament”.