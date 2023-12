FMI: “L’entrada d’Andorra al mercat interior europeu afavorirà la diversificació econòmica del país”

Web de l’FMI on hi apareix l’informe sobre Andorra

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha publicat aquest dimarts a la tarda el seu informe sobre Andorra. En aquest sentit, l’FMI destaca positivament les possibilitats que representa l’Acord d’associació amb la Unió Europea per al país, concretament, pel que fa a l’entrada al mercat interior, la qual cosa afavorirà la diversificació de l’economia del Principat.

En aquest sentit, el Fons remarca que els períodes d’adaptació previstos a l’Acord per a l’entrada progressiva al mercat interior seran positius per al teixit econòmic del país, ja que permetran una incorporació del cabal comunitari d’una manera progressiva i adaptada a la realitat andorrana. El Govern valora positivament aquestes reflexions, atès que reforcen els treballs que s’estan duent a terme des de l’Executiu per a elaborar un pla d’acció per a assumir el cabal comunitari resultant de l’Acord.

A l’informe, l’FMI ressalta la situació ascendent de l’economia del Principat, que ha crescut un 2,3%, el qual ha estat per sobre del potencial previst. També assenyala el rigor fiscal de la gestió dels comptes de l’Estat, recalcant les possibilitats que aquesta ofereix per a fer inversions a llarg termini, com per exemple en el sector de les energies verdes.

Finalment, l’estament internacional subratlla la millora de les dades estadístiques macroeconòmiques del país, les quals permeten elaborar polítiques públiques específiques per a les necessitats reals del Principat. A més, també es refereix als esforços d’Andorra per a la millora de la transparència de les institucions i de la lluita contra la corrupció i del blanqueig de capitals.