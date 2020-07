Fixats els nous períodes hàbils per a la temporada de caça 2020-2021 amb una millor regulació del mufló

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat fa públic el període hàbil per la temporada de caça 2020-2021, així com els plans de caça del cabirol i del mufló. Les dates i plans han estat consensuats prèviament en la darrera reunió de la Comissió de seguiment de la caça.

Tal com es desprèn de l’ordre ministerial, que serà publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de Principat d’Andorra (BOPA), el període per a la caça menor queda fixat del diumenge 4 d’octubre del 2020 al diumenge 3 de gener del 2021. Els dies hàbils són els dijous, diumenges i els dies festius fixats per calendari.

Pel que fa a la temporada de caça del porc senglar, el cérvol i la guineu el període queda fixat del diumenge 4 d’octubre del 2020 al 28 de febrer del 2021, prorrogables. Els dies hàbils són els dijous, dissabtes, els diumenges i els dies festius fixats per calendari. Finalment, el període hàbil per sol·licitar la llicència de temporada de caça comença a partir del dia 13 de juliol del 2020 mitjançant els serveis de Tràmits del Govern, dels comuns i l’oficina virtual de l’Administració.

L’ordre ministerial també ha servit per validar els plans de caça del cabirol en terreny cinegètic comú, del mufló en els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu, del mufló en terreny cinegètic comú, del mufló en el vedat de caça d’Enclar i del mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany.

El període per sol·licitar la participació en els sortejos dels plans de caça i per sol·licitar la llicència especial de caça de l’isard va del 13 de juliol al 4 d’agost del 2020, ambdós dies inclosos. Els sortejos dels dos plans de caça del mufló i del pla de caça del cabirol en terreny cinegètic comú se celebraran entre els dies 26 i 28 d’agost i la resta de sortejos se celebraran el dia 2 de setembre a l’edifici administratiu del Govern. S’ha establert un període del 9 al 18 de setembre del 2020 per la recollida de les anelles de la setmana de l’isard i del 9 al 25 per la recollida de les anelles de la resta dels plans de caça (al Servei de Tràmits del Govern). Totes les llicències es poden tramitar i pagar mitjançant la pàgina d’internet www.e-tramits.ad.

Millor regulació del mufló

En detall, un dels canvis més destacables respecte anys anteriors, és l’establiment de dos plans de caça diferenciats en el territori i en la tipologia de captures del mufló en terreny cinegètic comú. L’objectiu d’aquest canvi és impulsar una millor regulació de l’espècie. D’aquesta manera, s’ha aprovat un primer pla de caça del mufló en els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu i un segon pla de caça del mufló en la resta de zones del terreny cinegètic comú.

En el primer pla, definit com a caça acompanyada, es destinen 10 captures agrupades (5 femelles i 5 mascles) a caçadors estrangers no residents. La resta de les captures del pla de caça es destinen a andorrans i residents: 90 captures conjuntes de femella i mascle i 70 captures de femella. Quant al pla de caça del mufló en terreny cinegètic comú excepte els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu s’autoritzen 130 captures: 110 femelles en el període hàbil de caça d’hivern i 20 captures mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu.

Pel que fa al mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany i al mufló en el vedat de caça d’Enclar s’han aprovat un pla de caça de 4 muflons (2 femelles i 2 mascles) i un pla de caça de 5 mascles respectivament, en caça acompanyada i per andorrans i residents.

Finalment, el pla de caça del cabirol en terreny cinegètic comú autoritza 90 captures de femella en el període hàbil de caça d’hivern i 90 captures de mascle en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu establerts.

Els caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el carnet de caçador, el document que certifica l’entrega de l’anella i l’anella corresponent a la captura adjudicada.