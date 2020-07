La Comissió Mixta francoandorrana d’ensenyament tracta a París l’adaptació de les escoles a la COVID-19

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el seu homòleg francès, Jean-Michel Blanquer, han presidit aquest dimarts la reunió de la Comissió Mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament, que enguany ha tingut lloc a la seu del Ministeri d’Educació Nacional a París.

Durant la trobada els dos equips ministerials han posat en comú les experiències relacionades amb com han fet front, cadascun, a la crisi vinculada amb la COVID-19. Així, han exposat quins protocols es van aplicar en un primer moment, que van suposar el tancament de les escoles, i com s’ha recuperat progressivament la normalitat. També han compartit quins escenaris preveuen per a la represa del pròxim curs acadèmic i les activitats que s’han organitzat a ambdós països per als nens durant el període estival. En aquest darrer sentit, Vilarrubla ha explicat la iniciativa de les classes voluntàries de reforç impulsades per diferents docents i l’adaptació dels esports d’estiu.

A banda d’aquest tema, que ha centrat bona part de la reunió, també s’ha fet seguiment de diversos aspectes que ja van tractar-se el darrer mes de febrer, quan Blanquer va visitar oficialment el Principat. Entre ells, la formació a docents que des de França s’oferirà als ensenyants gals i que també estarà oberta al personal del país. Una formació que es farà tant de manera presencial com en línia i que voldria iniciar-se el mateix curs vinent.

La Comissió Mixta francoandorrana es reuneix una vegada a l’any alternant la trobada entre París i Andorra. A banda de la ministra Vilarrubla, la delegació andorrana que s’ha desplaçat a París incloïa el director del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover; Josep Areny, que el substituirà en el càrrec pròximament; la directora de l’Àrea d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès; el director de Formació Professional, Xavier Campuzano; i l’ambaixadora a França, Eva Descarrega.