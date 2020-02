Una campanya de prevenció a les escoles sobre els trastorns de conducta i addiccions en els joves, un telèfon d’emergència per atendre les famílies i un centre per empoderar i donar-los recursos són alguns dels projectes que s’estan treballant des de l’associació Fills d’Andorra. La voluntat és fer-los arribar al Govern en les properes setmanes i buscar línies de col·laboració.

L’associació Fills d’Andorra, que comprèn famílies amb joves amb trastorns de conducta i addiccions, valora molt positivament el grup de treball polític i tècnic integrat per quatre ministeris que es va reunir dimarts per primera vegada per reforçar l’atenció i els recursos cap als nois i noies i el seu entorn familiar. L’entitat està disposada a treballar colze a colze amb l’administració.

L’associació està elaborant una sèrie de projectes que presentarà en la propera trobada amb el Govern per buscar línies de col·laboració, que preveu que sigui en les pròximes setmanes.

El responsable tècnic de l’associació, Carles Perea, explica que les iniciatives consisteixen a impulsar una campanya de prevenció a les escoles, activar un telèfon d’emergència per atendre les famílies, sobretot en casos en què els fills escapin de casa, definir amb l’executiu quina àrea concreta s’ha de fer càrrec d’aquestes situacions i crear un espai d’atenció i de trobada per rebre les famílies.

Fills d’Andorra també desitja unir esforços amb totes les persones que estan lluitant per la mateixa causa.

Les famílies afectades es mostren esperançades amb la taula de treball que ha creat el Govern. La mare en vaga de fam des de fa 38 dies valora que l’executiu hagi reconegut el problema i vulgui fer-hi front i confia que es posarà en contacte amb ella ràpidament. Serà aleshores quan aturarà la vaga. Assegura que no va en contra de ningú sinó que es tracta d’una lluita a favor del jovent del país.