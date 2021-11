Filloy presideix per primera vegada la Taula Nacional de Mobilitat

El ministre Víctor Filloy ha presidit aquest dijous per primera vegada la Taula Nacional de Mobilitat com a titular de Territori i Habitatge. Aquest –que compta amb la participació dels cònsols dels set Comuns, del ministre de Justícia i Interior i de les direccions dels departaments de Territori i Mobilitat– esdevé un espai de diàleg i un fòrum per compartir propostes entre els diferents actors del país implicats en el trànsit.

Així doncs, durant la jornada s’han presentat els dispositius especials per a la temporada d’hivern 2021-2022, que tenen com a principals finalitats informar a la població en general de les incidències en la circulació i de les previsions de nevades, així com coordinar tots els efectius de trànsit disponibles per augmentar la fluïdesa de vehicles en hores punta.

També s’ha compartit la nova Estratègia Nacional de Mobilitat (ENM), el document de referència que agrupa de manera coordinada totes les mesures per aconseguir la mobilitat sostenible a Andorra.