Encamp inaugura el monòlit que situa Andorra en la Ruta de la llengua catalana

Encamp ha inaugurat aquesta dijous el monòlit de la Ruta de la llengua catalana, a la Travessera de l’Areny entre Casa Comuna i el ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, a tocar del camí ral per a situar Andorra dins de la ruta de la llengua catalana, una ruta que enllaça diferents ciutats i pobles de territoris de parla catalana.

Els parlaments durant la inauguració han anat a càrrec de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, que ha destacat “la importància d’apropar la llengua al carrer, fer-ne ús i mantenir-la viva” i ha agraït la presència a tots els assistents, entre els quals autoritats andorranes i representants del Govern de Catalunya, del País Valencià i de l’Institut Ramon Llull i especialment a les famílies de Rossend Marsol i Òscar Reig, dels quals consten fragments de dos escrits seus en l’escultura i en la pàgina web que informa sobre la ruta, i ha remarcat que “és un honor acollir a Encamp una escultura que projecti la importància de la cultura, la història i la llengua en una societat com la nostra i ens relliga amb els territoris veïns”.

Mas ha volgut agrair a l’equip comunal anterior l’impuls d’aquesta iniciativa i a la Direcció General de Política Lingüística que es pensés en Encamp.

Per la seva part la ministra de Cultura i Esports del Govern, Sílvia Riva, ha agraït la col·laboració entres les administracions per a potenciar “els símbols que ens representen i ens defineixen” que aquesta vegada s’ha plasmat amb l’impuls del nou monument que “és un element simbòlic que recordarà la nostra identitat cultural, social i lingüística”. És en aquest aspecte que Riva ha ressaltat que el monòlit evoca l’oficialitat de la llengua del país que, tal com recull la Constitució, és el català i “aquest principi fonamental ens guia en la nostra missió de fer complir la legislació que el desenvolupa i cercar noves maneres de preservar el nostre patrimoni lingüístic i cultural”.

El president de l’Associació d’amics de les Homilies d’Organyà, Josep Lluís Gozalbo, i la subdirectora general de política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Marta Xirinacs també han participat en els parlaments i han destacat l’oficialitat del català i la col·laboració amb el Principat d’Andorra per desplegar aquesta iniciativa.

La inauguració ha comptat amb la presència del Cap de Govern, Xavier Espot, i la Síndica general, Roser Suñé, que han estat, conjuntament amb la cònsol major d’Encamp i la ministra de Cultura, els encarregats de descobrir el monòlit obra de l’escultor manresà Ramon Maria Jounou.

La Ruta de les Homilies d’Organyà

La Ruta de les Homilies d’Organyà és un trajecte pels territoris de parla catalana amb indrets i persones que han contribuït a configurar la llengua catalana.

Aquesta iniciativa ha estat promoguda per l’Associació d’Amics de les Homilies d’Organyà i té com a objectiu reforçar el compromís ciutadà amb el català i establir lligams i complicitats entre diversos indrets on es parla la llengua. Té nou punts d’interès i a cada punt s’hi preveu alçar un monòlit dedicat a les Homilies. Actualment, ja es poden visitar els monòlits d’Organyà i de Montserrat i a partir d’avui el d’Encamp.

La ruta de la llengua catalana, té nou punts d’interès, al voltant de cada un s’ofereix un itinerari amb continguts culturals i lingüístics inclosos aquesta pàgina web.