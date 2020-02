El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, s’ha reunit aquest divendres al matí a Barcelona amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani, per conèixer el model català de protecció a la infància i l’adolescència, així com trobar sinergies de col·laboració transfronterera i avançar conjuntament. Durant la trobada, que ha tingut lloc a la seu de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, Filloy i El Homrani han compartit la necessitat de formalitzar un acord entre les dues administracions amb l’objectiu de posar en comú i d’alinear estratègies al Pirineu en aquest àmbit.

Precisament, Filloy ha avançat que el futur acord establirà un ampli ventall de punts de col·laboració amb la Generalitat, d’entre els quals destaca l’accés a places concertades en Centres Residencials d’Educació Intensiva (CREI); formacions dirigides a tècnics i professionals del sector o el desenvolupament i revisió conjunta dels protocols d’actuació i acompanyament en protecció a la infància i l’adolescència.

El ministre ha explicat que els detalls d’aquest acord es presentaran en públic properament, ja que primer s’ha decidit crear un grup de treball format per equips tècnics de les dues administracions per tal de definir el contingut del text.

“Volem trobar com podem refermar lligams històrics i reforçar-los en matèria d’infància i adolescència per la llarga tradició de la Generalitat en aquest sentit. Per a nosaltres és un bon mirall per treballar”, ha assenyalat el titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut.

En aquest sentit, tant Filloy com El Homrani han remarcat la importància d’aquest acord fonamentalment perquè “les dues administracions comparteixen l’àmbit territorial dels Pirineus”. “Pensem que hem de ser capaços de treballar conjuntament per donar una bona resposta als infants”, ha afirmat el conseller de la Generalitat, que ha celebrat un acord que ha de “significar sinergies i col·laboració entre els dos sistemes de protecció a la infància”.

El ministre ha posat en relleu que aquest acord s’emmarca en el conjunt d’accions que el Govern està desenvolupant actualment per abordar el tractament de joves i adolescents amb trastorns conductuals i addiccions als tòxics.

Així mateix, el ministre ha visitat el Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) El Pedrenyal, ubicat a Santa Maria de Palautordera, per conèixer el funcionament i l’organització d’aquestes instal·lacions del territori català.

Filloy ha encapçalat la delegació del Govern, que també ha comptat amb la presència de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà; el director d’Afers Socials i Joventut, Joan Carles Villaverde; el cap d’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Jordi Olivé; i la cap d’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, Aurem Semis.

Per part de la Generalitat de Catalunya, hi ha assistit a la reunió El Homrani acompanyat de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut; Georgina Oliva; de la Directora General d’Atenció a la Infància i Adolescència, Esther Cabanes; i del director general d’Afers Europeus i Mediterranis, Sito González.