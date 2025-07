Figa Flawas, cap de cartell musical de la Festa Major de la Seu

cartell de la Festa Major 2025 de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Aquest migdia de dimecres l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de Festes, Christina Moreno, han presentat la imatge de la Festa Major 2025, així com les activitats més destacades de les més de 90 gratuïtes que hi ha programades i que tindran lloc del 29 d’agost al 2 de setembre. En la presentació, la regidora de Festes de l’Ajuntament de la Seu ha remarcat que “s’aposta per una festa major participativa, d’espectacles i activitats de carrer per a tots els públics, escenaris musicals diversificats. I en la que els espais que s’ofereixen tenen la fita d’esdevenir punts de trobada entre diverses edats, les diferents maneres de sentir, interesso i estils per tal de compartir vivències i valors que, sense deixar de validar la pròpia identitat, ens apropen a la identitat de comunitat global i sentiment de pertinença”.

En aquest aspecte, l’alcalde de la Seu ha abundat: “una festa major que ha de lluir pel respecte a la diversitat i, per tant, a la individualitat que ens caracteritza i ens acompanya tota la vida. Volem una festa major on el gaudi i el reconeixement a l’altre o l’altra vagin de la mà i, el segon mai quedi supeditat al primer”.





‘Alegria, és Festa Major!’

Enguany, la imatge del cartell de la Festa Major ha anat a càrrec de la dissenyadora urgellenca, Anna Solans, amb el lema ‘Alegria, és Festa Major!’, que a través de la grafia de colors ben vius es destaquen tots aquells elements més rellevants que representen la Festa Major de la Seu com són el ball cerdà, el correfoc, les firetes o les caravanes.

Val a dir que si algú està interessat o interessada en dissenyar el cartell de la Festa Major 2026, pot posar-se en contacte amb l’Àrea d’Esdeveniments de l’Ajuntament de la Seu enviant un correu electrònic a l’adreça: esdeveniments@laseu.cat.





Figa Flawas, cap de cartell musical de la Festa

La regidora de Festes, Christina Moreno, ha anunciat el grup de Valls, Figa Flawas, com a cap de cartell musical de la Festa Major 2025 a l’escenari de l’espai de concerts de Casetes, el dissabte 30 d’agost. “Una petició que ens han fet arribar des del públic més jove, que juntament a la resta de grups que hi actuaran i el SeuRock, la Festa Major fa una aposta per un bon nivell musical”.





Els espais

Tal i com ha explicat la regidora Moreno, la Festa Major comptarà amb dos espais musicals: el de plaça Catalunya, on hi tindran lloc no només els actuacions de les grans orquestres del país com La Principal de la Bisbal, l’Orquestra Maravella i La Selvatana, sinó que també serà l’escenari d’actuacions d’altres propostes musicals; i l’espai concerts, situat a tocar de l’espai Casetes.

D’altra banda, enguany la plaça de les Monges acollirà altres propostes festives com ballades de sardanes, swing, karaoke, entre d’altres, però no concerts.

Pel que fa al Seu Trònic, que té lloc a la pista polivalent de la zona esportiva, aquest any oferirà concerts 4 dies en lloc de 3.

L’Espai Casetes acollirà enguany un total de 99 caravanes, sent el límit d’aforament de 100. Com a novetat d’aquest any, s’obrirà una zona d’accés segur entre aquest espai que ocupen les caravanes i l’escenari de concerts.

Pel que fa al programa ‘Esport i Festa’, hi ha programades un total de 15 activitats diferents, on hi destaca la recuperació del Bàsquet 3c3, al Palau d’Esports, proposta que en l’edició passada no es va poder organitzar per manca d’espais disponibles.





Espectacles previs a la Festa Major: Els Atrapasomnis i Mag Lari

Com ja és tradició a la Seu d’Urgell, els dies previs de Festa Major hi ha programades dues propostes musicals i teatrals de pagament. El dimecres 27 d’agost tindrà lloc l’actuació dels Atrapasomnis, música i animació per a tota la família; i el dijous 28 d’agost serà el torn de ‘Teatre de Festa Major’ amb el Mag Lari. Ambdues propostes tindran lloc al Palau d’Esports.





Dos punts lila

La regidora de Festes i d’Igualtat també ha informat que hi haurà instal·lats 2 punts lila fixes cada nit de Festa Major. Un, estarà situat a l’Espai Casetes, que a més a més de ser un punt d’informació també tindrà un ‘espai segur’, i l’altre, s’ubicarà davant de la pista polivalent, a la zona esportiva. Ambdós punts estaran integrats per personal voluntari de la Fundació AntiSida Lleida i l’Associació GR Feminista.

A més, també hi haurà punts liles itinerants per diferents punts de la Festa Major.





‘Firetes’ i venda ambulant

L’aparcament Dr. Peiró acollirà, com en cada Festa Major, les diferents atraccions per a totes les edats. Val a dir que aquest any s’han establert dos dies ‘d’atraccions en silenci’: divendres 29 d’agost i dilluns 1 de setembre, de 17.00 a 19.00 hores.

Respecte a la venda ambulant, l’avinguda de Pau Claris i el passeig Joan Brudieu acolliran les diferents parades amb una gran diversitat d’oferta. Es podrà trobar tota la programació a la pàgina web oficial de la Festa Major: www.fmlaseu.cat.