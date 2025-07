La 10a edició de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal 2025 dona el tret de sortida oficial

Tall de cinta inaugurant l’esdeveniment esportiu (Pal Arinsal)

La 10a edició de les WHOOP UCI MTB World Series a Pal Arinsal han arrencat aquest dimecres, 9 de juliol, amb l’acte oficial d’inauguració, que ha tingut lloc a la Caubella, amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; el consultor de l’UCI MTB, Simon Burney; i el director general de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal, David Hidalgo. Tots ells han realitzat el tall de cinta protocol·lari amb el qual han donat el tret de sortida a la cita de l’estiu a Pal Arinsal, i que entre avui dimecres i diumenge reunirà als millors ciclistes de muntanya del món.

De fet, les llistes s’han tancat amb 547 inscrits de 41 països entre totes les disciplines, i no hi faltaran les grans estrelles i favorits. En cross-country destaca la presència del resident a Andorra Tom Pidcock, que no participava en una cursa de BTT des dels Campionats del Món de l’any passat que es van celebrar precisament a Pal. Però, a més d’ell, hi seran els líders del rànquing d’XCO, Christopher Blevins i Samara Maxwell, així com els vigents campions del món i portadors del mallot de l’arc del Sant Martí, Alan Hatherly, Puck Pieterse (en XCO), Victor Koretzky i Evie Richards (en XCC), o altres grans noms, com el de Nino Schurter, així com els andorrans Oriol Pi i Roger Turné, aquest segon en categoria U23.

En descens, també prendran part de la cita els líders, Jackson Goldstone i Valentina Höll (portadora del mallot de l’arc de Sant Martí com a vigent campiona del món), així com Nina Hoffmann, Myriam Nicole, o Loïc Bruni i Loris Vergier, aquest últim vigent també campió del món Elit de la disciplina, entre molts altres. Tots ells i la resta dels 547 riders lluitaran per sumar el màxim de punts i arribar amb un bon regust a l’aturada d’estiu en el calendari de les WHOOP UCI MTB World Series, ja que després de la cita de Pal Arinsal no tornaran a competir fins a finals d’agost, quan es disputaran els Campionats del Món UCI de BTT, a Valais (Suïssa).





10a edició a Pal Arinsal

En la presentació oficial d’aquest dimecres, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha recordat la gran experiència de la parròquia i de Pal Arinsal acollint Copes del Món de BTT, des de la primera, l’any 2008, fins a la desena edició d’aquest 2025, amb dos Mundials entremig, l’últim dels quals l’any passat: “És una edició especial que mereix ser commemorada”, ha destacat Sansa, que ha assegurat que “seguim amb la mateixa il·lusió, empenta i amb el convenciment que la BTT té un potencial extraordinari, tant des del punt de vista esportiu com turístic”.

El ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres, ha refermat la gran aposta en aquest esdeveniment a causa de la important cobertura mediàtica que té, amb més de 200 mitjans de comunicació acreditats d’una quarantena de països. “Tornar a celebrar aquest esdeveniment és un reforç molt important per a la comunicació del país en l’àmbit ciclista, ja que està plenament consolidat i dota Andorra, any rere any, amb una presència rellevant en el calendari mundial i ens permet ser vistos i coneguts arreu del món”, ha recalcat.

Per la seva part, Simon Burney ha agraït l’augment del suport per part de les institucions andorranes els últims anys per seguir apostant per la BTT. “Portem 10 edicions a Andorra i quan mires enrere, veus el gran creixement que ha tingut tant l’esdeveniment com el mateix esport. Ha evolucionat molt i el nivell de riders ha crescut, i tot plegat ha portat a una millora de l’experiència de l’espectador i a majors audiències. Això només es pot assolir amb un gran suport”, ha assenyalat el consultor de l’UCI.





‘Foot inspection’ i dijous primers entrenaments

En el vessant competitiu, David Hidalgo ha explicat que els circuits ja estan a punt. Ahir i avui (dimarts i dimecres) s’han dut a terme les pertinents inspeccions tècniques de l’UCI i de la producció televisiva, i avui els riders han pogut veure in situ els recorreguts al ‘foot inspection’. No serà fins demà dijous que tots els ciclistes podran realitzar els primers entrenaments oficials a Pal, a partir de les 8.30 h, tant al circuit de descens com al de cross-country. “El nivell de responsabilitat i exigència es va superant cada any”, ha indicat el director general de l’esdeveniment, que ha fet un agraïment a les institucions pel suport, així com a la gran tasca dels més de 150 voluntaris que “hi dediquen moltes hores per a assegurar que tot surti rodat”.





Finals de short track, descens i cross-country olímpic

Els plats forts de la Copa del Món arribaran, com és habitual, a partir del divendres, amb les finals U23 (9.45 h) i Elit (17.30 h) del cross-country short track, on els millors riders del rànquing disputaran la cursa explosiva al circuit d’1 km per la zona de la Caubella. El mateix divendres també hi haurà acció a la zona de Fontanals amb les classificatòries del descens, que estrenen format a Andorra amb una Q1 i una Q2 per a guanyar-se un lloc per a les finals de dissabte (a partir de les 11 h). Enguany es manté l’espectacular circuit de 2,1 km i 458 metres de desnivell entre el pic del Cubil i l’arribada a Fontanals.

Diumenge tindran lloc les últimes finals amb les curses de cross-country olímpic U23 (9 h – 15.30 h) i Elit (11.30 h – 13.30 h) a la Caubella al circuit de 3,8 km. Cal recordar que tots els horaris estan subjectes a la previsió meteorològica, amb possibles modificacions en cas que es requereixi.





Com desplaçar-se: el transport públic, la forma més còmoda

Per a arribar a les instal·lacions de la Copa del Món de BTT, l’autobús és una de les opcions més eficients i còmodes. Des d’Andorra la Vella, es recomana utilitzar les línies regulars L5, L6 i L7, que connecten amb la parròquia de la Massana. Aquestes representen una alternativa de mobilitat sostenible i permeten accedir fàcilment al punt de connexió amb la resta del dispositiu habilitat per a l’esdeveniment.

Des de la Massana, els assistents podran triar entre dues opcions per a arribar-hi: accedir amb el telecabina de la Massana fins a l’estació o utilitzar els autobusos llançadora habilitats, que tindran com a punt de sortida el centre de la parròquia i circularan fins a les dues àrees principals de competició: la Caubella (proves de cross-country) i Fontanals (prova de descens).

Aquestes opcions estaran disponibles exclusivament per als posseïdors d’una entrada vàlida, imprescindible per a utilitzar qualsevol dels serveis de transport o accedir a les instal·lacions.

Així mateix, els visitants més actius poden arribar caminant o amb bicicleta fins a la zona esportiva. L’organització ha previst un espai vigilat d’aparcament per a bicicletes en les dues venues, totes elles a l’entrada del paddock.