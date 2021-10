Fi de la majoria de restriccions a Catalunya, tret de l’ús de la mascareta

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat la fi de la majoria de restriccions que encara estaven vigents per la pandèmia de la COVID-19. A partir d’aquest divendres, desapareixerà la limitació d’aforaments a la restauració, els actes esportius i culturals a l’exterior, fires, congressos i universitats. En tots aquests casos, ja es tornarà a permetre una cabuda del 100%.

Encara es mantindrà la restricció del 80% a esdeveniments esportius d’interior -com és el cas dels pavellons coberts de la Seu d’Urgell- i la del 70% a locals d’oci nocturn i a concerts amb la gent a peu dret. Aragonès ha afirmat que aquesta és una “passa de gegant” i ha subratllat que es pot fer per la millora dels indicatius sanitaris, que no ha dubtat a atribuir a la vacunació. Per això, ha instat novament tota la població a vacunar-se, especialment aquells que encara no ho hagin fet, i a continuar fent-ho en aquells casos en què sigui necessari.

Alhora, el president català ha recordat que “no es pot abaixar la guàrdia”. En aquest sentit, ha deixat clar que la mascareta continua sent obligatòria a tots els llocs on ja ho era fins ara. És a dir, en recintes tancats i en aglomeracions a l’aire lliure en les quals no es pugui garantir la distància de seguretat entre persones.

En l’àmbit de la restauració, Aragonès ha especificat que, a banda de recuperar l’aforament del 100%, bars i restaurants també recuperaran l’horari habitual anterior a la pandèmia. A més, ja no caldrà que mantinguin cap tipus de distància de seguretat entre taules ni que el límit màxim de comensals per taula sigui de 10 persones. Això sí, la mascareta segueix sent “fonamental” i, per tant, obligatòria en aquells moments en què no s’estigui consumint i hi hagi aglomeració de gent.

Pel que fa als locals d’oci nocturn, tot i la plena reobertura de la setmana passada, es manté l’aforament limitat al 70%, l’obligació de mostrar el certificat COVID per accedir als recintes i també l’obligació de dur mascareta a l’interior. Els concerts en espais tancats amb la gent a peu dret tindran les mateixes limitacions.

“Societat i Administració hem fet els deures conjuntament”, ha indicat Aragonès, que ha subratllat que la “prioritat” de l’executiu ha estat sempre “salvar vides” i ha considerat que, ara, amb la millora dels indicatius, es pot fer una “passa important” per “sortir de mica en mica de l’excepció i l’anomalia forçada pel coronavirus”. El president ha reiterat que “encara no hem arribat al final de la pandèmia” i que per això encara cal augmentar més el percentatge de població vacunada, amb l’objectiu d’arribar al 90% (ara s’està al voltant del 75%).