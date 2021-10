Alfons Valdés exposa ‘4 replans’ a l’edifici sociocultural L’Estudi, a Ordino

El pintor Alfons Valdés és un dels artistes convidats més destacats que formarà part del programa d’exposicions de La Capsa de les Valls del Nord, servei mancomunat pels comuns de la Massana i Ordino, aquesta temporada. La mostra de pintura i objectes, obra recent, es podrà veure a partir del dilluns 18 d’octubre fins al 18 de novembre a l’edifici sociocultural L’Estudi i prendrà el relleu a l’exalumne Rosa Mari Rosell. Rosa Mujal, la directora de l’Escola d’Art de les Valls del Nord, ha destacat la participació de l’artista andorrà, que compartirà tres dilluns amb el públic que ho desitgi, prèvia reserva al telèfon 324558.

L’exposició que porta per títol ‘4 replans’ evoca la infància de Valdés a Barcelona i la seva descoberta de la natura quan arriba a Andorra, amb elements com el riu o el verd intens dels camps. “Són impressions que formen part de la meva pintura i escultura i ara tinc oportunitat de mostrar de forma vertical”, explica l’artista d’una exposició que ve definida per l’esperit de la filosofia taoista i el respecte per la natura.

Dissabtes d’Art

El pròxim dissabte 16 d’octubre es reprenen els Dissabtes d’Art, una proposta que per aquest mes d’octubre combina el taller de costura amb el dissabte en família i el tintatge amb pigments naturals com a novetat d’aquesta temporada. Montse Sabio comença el dissabte de costura amb l’elaboració d’un necesser, el taller que tindrà un preu de 40 euros inclou el material.

L’activitat plàstica en família tindrà lloc el dissabte 23 d’octubre i porta per títol ‘Vestim nines de paper’. Gratuïta i dirigida a tots els públics es treballarà la creativitat dels participants per vestir les nines sobre les plantilles que es facilitaran.

Per últim, es treballarà l’estampació tèxtil amb un taller de tint a càrrec de Sara Valls, a partir de pigments i teixits naturals. El cost del taller serà de 35 € amb material inclòs i es buscarà una gamma de colors de tardor.

El novembre es tornaran a introduir les xerrades sobre art a càrrec de Rosa Mujal.