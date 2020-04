Festa Major Confinada a Aravell, aquest cap de setmana

Davant les limitacions causades per la pandèmia del coronavirus, una de les primeres festes majors de l’any a l’Alt Urgell, la d’Aravell, ha optat per l’enginy i ha programat, per primera vegada, una Festa Major Confinada, amb l’objectiu de mantenir la tradició en les dates previstes. Les activitats se celebraran aquest i diumenge.

La Comissió de Festes ha elaborat el cartell de la nova i original proposta de celebració, en què s’hi explica que el programa d’actes començarà aquest dissabte, 2 de maig, a 2/4 d’una del migdia amb un Concurs Virtual de Pastissos, des dels respectius domicilis dels participants. Més tard, a les 5 de la tarda, es proposa un Concurs de Dalla, que es desenvoluparà amb “cadascú al seu camp”. La jornada es completarà a les 11 de la nit amb una vetllada de “Gintònics Virtuals”, amb música seleccionada a través d’una llista publicada a la plataforma Spotify.

Diumenge, dia 3, a 2/4 d’una del migdia, es durà a terme un Vermut als Balcons. El programa s’acabarà amb el Dinar de Festa Major, que celebrarà cadascú a casa seva i amb la seva gent.

D’altres pobles de l’Alt Urgell que celebren la seva festa major al llarg de les properes setmanes, com és el cas d’Arfa, també estan estudiant maneres alternatives com la que ha endegat Aravell perquè, tot i les mesures de distanciament social i confinament, els veïns i veïnes ho puguin celebrar. La resta de poblacions, la Seu d’Urgell inclosa, resten pendents de com evolucionin al llarg dels propers mesos les restriccions derivades del coronavirus, de cara a saber si es podran fer la seva festa major i amb quines condicions.