El Sant Hospital de la Seu té dos pacients sospitosos de Covid-19 a l’espera de resultats

El Sant Hospital de la Seu es manté a data d’avui amb un únic pacient ingressat amb COVID-19, però està pendent del resultat de dos casos sospitosos. El dimecres no hi ha hagut cap nova alta, trasllat ni defunció al centre mèdic urgellenc.

Pel que fa a l’àmbit del CAP de la Seu, el nombre de persones aïllades als seus respectius domicilis es manté estable i ara és de 199, de les quals 36 són casos confirmats, 88 sospites i 75 contactes sense símptomes. Ja s’han donat d’alta 127 persones. Des de l’inici de la pandèmia, s’ha comptabilitzat en total 326 persones aïllades, de les quals 47 casos s’ha confirmat que eren positius, 138 sospites i 142 contactes.

Continuen les donacions de material

El president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha agraït un dia més les moltes mostres de suport i donacions que estan rebent. Entre d’altres, aquest dimecres ha esmentat les donacions d’ali,ments d’aliments i productes de primera necessitat que ha fet la Cooperativa Cadí, en col·laboració amb Creu Roja Alt Urgell -que s’encarrega del trasllat- i de les tècniques del Consorci d’Atenció a les persones.

Aquestes darreres hores, d’altra banda, ha arribat una nova i important comanda de material facilitat pel Departament de Salut de la Generalitat, a través del Servei d’Emergències Mèdiques, que anirà destinat a la Llar de Sant Josep i a la Fundació Sant Hospital. Fàbrega ha agraït igualment aquest enviament perquè “anirà molt bé als dos llocs”.

I pel que fa justament a material, el president de l’FSH ha aprofitat per recordar novament, a les portes d’un cap de setmana llarg i en què s’obre l’autorització a més activitats (com ara fer exercici físic), la importància que, si és necessari sortir al carrer, tothom ho faci amb mascareta, amb l’objectiu d’evitar nous contagis. En tot cas, des del centre mèdic es recorda que la millor manera d’evitar patir un contagi segueix sent ara mateix quedar-se a casa.

No es registren noves morts a l’Alt Pirineu, però sí a la resta de Catalunya

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Salut ha informat que aquest dimecres s’ha confirmat un nou contagi per coronavirus. Paral·lelament, però, s’ha incrementat en 55 el nombre de casos amb sospites de malaltia; tots ells, tanmateix, pendents de resultat. Així, en xifres totals, des de l’inici de la pandèmia s’ha registrat a les comarques pirinenques 346 positius confirmats i 939 casos sospitosos.

Pel costat positiu, la xifra de víctimes mortals a l’Alt Pirineu (30) es manté estable i no hi ha hagut cap nou decés des de fa més d’una setmana. Per contra, a la resta de Catalunya aquest dimecres s’ha comptabilitzat 138 noves morts (en total ja n’hi ha hagut 10.211) i s’ha confirmat 2.652 nous contagis, a banda de quasi 3.750 nous casos sospitosos. Així, la suma de contagis i sospitosos des de l’inici de pandèmia, al conjunt de Catalunya, ja ascendeix a més de 170.000 persones.