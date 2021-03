Ferrocarrils de la Generalitat retira 529 tones de ferralla de les estacions de muntanya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha retirat, l’any 2020, 529 tones de ferralla de cinc de les sis estacions de muntanya que gestiona, concretament de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé. Aquests treballs han suposat l’eliminació d’antigues instal·lacions així com altres elements obsolets i que han quedat en desús després de les tasques de reposició d’actius que realitza FGC de manera constant. Amb actuacions com aquesta, FGC referma el seu compromís amb la preservació de l’entorn natural i l’aplicació de polítiques de sostenibilitat a les seves instal·lacions i contribueix a la conservació de la morfologia del terreny i a la restauració paisatgística dels espais on s’ubiquen les estacions, que són la porta d’entrada dels parcs naturals del Cadí Moixeró, de les Capçaleres del Ter i del Freser, de l’Alt Pirineu i del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

El material acumulat que s’ha retirat correspon a elements que han quedat en desús, com catenàries, travesses, restes de canons de neu renovats o maquinària diversa, després que FGC hagi realitzat obres de millora a les instal·lacions. La ferralla, no apta per a la seva reutilització, s’ha retirat i s’ha dut als gestors autoritzats per a la seva valorització, potenciant d’aquesta manera també l’economia circular.

A l’estació de La Molina s’han eliminat 270 tones corresponents a l’antiga estació superior del telecabina Puig d’Alp, al tren ubicat a la zona baixa de l’Alabau, a les torres de canons de producció de neu de la pista Comella-Estadi i a altres equipaments.

A Vall de Núria, s’han retirat 167 tones de ferralla derivades de la substitució del telecabina Coma del Clot pel telefèric i de la renovació de la catenària del tren Cremallera entre les estacions de Ribes-Enllaç i Ribes-Vila, així com de la catenària de l’estació de Queralbs. També s’han tret elements de via obsolets com travesses, carrils o pals de catenària antics i una màquina trepitjaneu que es trobava fora de circulació.

Vallter 2000 ha eliminat 38 tones d’instal·lacions de l’estació, com cintes de remuntadors i canons vells.

I Espot i Port Ainé, 26 i 28 tones, respectivament: una màquina trepitjaneus, una moto en desús i altres elements de ferro.

El procés de retirada d’equipaments obsolets i instal·lacions localitzades a les estacions de muntanya d’FGC s’emmarca i es regula a través de la política de sostenibilitat d’FGC Turisme, amb el compromís de prevenir la contaminació, minimitzar els impactes a la muntanya i preservar la morfologia dels terrenys.

Aquesta ha estat una de les actuacions de retirada de ferralla més important realitzada per FGC. No obstant això, de forma periòdica, l’empresa realitza accions puntuals de retirada de material a mida que es van realitzant millores i es va acumulant material no reutilitzable.