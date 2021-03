Ordino sanciona una empresa per circular amb vehicles motoritzats pel parc natural de la vall de Sorteny

El comú d’Ordino ha iniciat un procediment sancionador contra una empresa per circular amb ginys motoritzats pel parc natural de la vall de Sorten y, tal com surt publicat en un edicte aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

L’import total és de 903 euros, corresponents a tres sancions: 301 euros són per circular amb ginys motoritzats als camins del parc natural de la vall de Sorteny; altres 301 euros per circular camp a través al parc natural; i finalment, 301 euros més per negar-se a mostrar els documents sol·licitats en el control de circulació.

Les infraccions s’emmarquen dins l’ordinació reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders de la parròquia d’Ordino. En el mateix edicte, també s’informa que atès que en el moment de la denúncia no van voler identificar-se de forma voluntària, no se’ls pot aplicar el benefici de la reducció del 50% de l’import de les sancions, i s’especifica a l’empresa acusada de les infraccions que disposa d’un termini de deu dies per pagar l’import de la sanció o bé per presentar al·legacions.