Fer amics i guanyar 200 euros amb Myandbank

La façana de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, reactiva a partir d’aquest divendres, 12 de maig, la campanya “Pla amic”, amb la qual el titular d’un compte a Myandbank pot guanyar fins a 200 euros, només pel fet de distribuir el “codi amic” a un màxim de 10 amics o familiars que obrin compte amb 100 euros o activin el Bizum. Per la seva part, el nou client que faci ús del codi, també guanyarà 20 euros (més 2 euros de remuneració del compte en el cas que faci l’ingrés dels 100 euros).

Mecànica de la campanya

Tots els titulars d’un compte a Myandbank que tinguin el Bizum activat tindran a la seva app un “codi amic”. Aquest codi el podran compartir amb un màxim de 10 amics o familiars. Un cop tinguin tots el compte obert amb 100 euros o el Bizum activat, rebran cadascun 20 euros bruts.

El codi serveix per a un màxim de 10 amics, i aquests, un cop fets tots els passos, podran accedir també a un codi per a distribuir a altres amics o familiars. La campanya estarà vigent fins al 30 de juny del 2023. Les bases per a participar en la campanya es troben a la web Myandbank.com.





Compte al 2% i carteres des de 150 euros

Recentment, l’entitat va augmentar la remuneració del seu compte al 2% i fins als 50.000 euros, una oferta que s’emmarca en la estratègia de Myandbank d’oferir productes i serveis destinats a democratitzar els avantatges de l’estalvi i la inversió. En aquest línia, va presentar fa unes setmanes 4 carteres de fons indexats, adaptades a diferents perfils de clients i composades per fons de les gestores internacionals Vanguard i iShares.

La inversió en aquestes carteres es pot fer a partir de només 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custodia (IGI inclòs)

Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun dels processos per a donar-se d’alta. Així mateix, te a disposició dels interessats un correu electrònic al qual poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank, les inversions i els estalvis dels quals a Myandbank estan protegits pel Fagadi.

El nou banc digital és l’única entitat que compta amb l’obertura d’un compte de manera digital, 100% online, sense haver d’anar presencialment a una oficina, de manera totalment gratuïta. També, inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, el servei de Bizum, un compte remunerat al 2 % fins a 50.000 euros i una targeta de dèbit gratuïta.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades perquè l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).