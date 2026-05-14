Felicitació de l’Ajuntament de la Seu a Nativitat Rugall pel seu 102 aniversari

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha felicitat aquest matí de dijous, en nom de la Corporació Municipal, a Nativitat Rugall Tartera que precisament avui fa 102 anys. L’alcalde urgellenc s’ha desplaçat fins a la Llar de Sant Josep, on hi viu, per a felicitar-la personalment i li ha fet a mans un ram de flors i un pastís d’aniversari.
La centenària homenatjada ha estat acompanyada pels seus fills, així com pel personal assistencial, juntament amb les quatre usuàries d’aquest centre residencial que superen, com ella, els 100 anys d’edat.
Nativitat Rugall va néixer el 14 de maig de 1924, a Capdella, (Pallars Jussà), ha tingut 4 fills, té 5 nets i 1 besnets.