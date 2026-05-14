El BC Andorra fa un pas més cap a la 1a FEB (101-79)

Nova derrota (101-79) del BC Andorra que trenca la ratxa de dues victòries consecutives, aquesta vegada a l’Olímpic de Badalona contra la Penya. Al primer període han començat bé els de Zan Tabak amb un Artem Pustovyi molt poderós a la pintura fent 10 punts, fins el punt que els tricolors han guanyat el primer assalt per 21-23.
Al segon quart els badalonins han estat tot un vendaval, sobretot, en l’encert exterior de la mà de Ricky Rubio, aconseguint un parcial de 26-6 en els primers minuts del segon quart. Els del Principat, però, s’han espavilat i han aconseguit retallar les diferències a la vora dels 10 punts, de la mà d’un Shannon Evans força encertat. Amb el 51-40 s’ha arribat al descans.
El tercer període, per als andorrans, ha estat tot un voler i no poder. A cada intent d’apropar-se per part de jugadors com Kyle Kuric, Yaanik Kraag, Cameron Hunt i Jabari Parker, els locals responien i tornava la distància de +10 en l’electrònic. El tercer temps finalitzava amb el 75-63.
Al quart període els de Zan Tabak s’han donat per vençuts. Amb un últim parcial, dur, de 26-14, el marcador final ha estat de 101-79. Aquesta derrota andorrana sumada a la victòria de Burgos a la pista de l’Unicaja, complica molt la permanència i fa obligatori guanyar el diumenge al Pavelló Toni Martí als burgalesos, o si no la 1a FEB serà una realitat.
Aquest diumenge, a les 19 hores, al Pavelló Toni Martí, es jugarà el partit més important de la temporada. Si es guanya se sortirà provisionalment del descens, si es perd la 1a FEB serà la categoria on jugarà el BC Andorra la propera temporada.
Anotadors del Joventut de Badalona: H. Drell (7), Adam Hanga (3), Yannick Kraag (11), Ricky Rubio (23), Jabari Parker (13), Ludde Hakanson (10), Guillem Vives (2), A. Torres (0), Michael Ruzic (10), Cameron Hunt (14), Simon Burgander (8).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (11), Artem Pustovyi (14), Aaron Best (2), Rafa Luz (5), Sir’Jabari Rice (9), Stan Okoye (6), Chumi Ortega (2), Kostas Kostadinov (8), Justin McCoy (2), Kyle Kuric (11), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (9).