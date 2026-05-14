Sector públic: Les darreres dades indiquen un increment del +9,4% en l’execució dels ingressos

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 1.380,59 milions d’euros per a l’any 2025, amb un increment del +7,2% respecte a l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 1.462,46 milions d’euros, amb un increment del +9,4%, segons publica el Departament d’Estadística del Govern.
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per a l’any 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 162,73 milions d’euros (+31,0%); el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 144,03 milions d’euros (+37,7%) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 81,87 milions d’euros (+66,0%) respecte a l’any passat.
Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per a després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 1.238,41 milions d’euros per a l’any 2025, amb un increment del +7,6% respecte al quart trimestre de l’any anterior.
Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d’ingressos ha estat de 1.330,45 milions d’euros per a l’any 2025, amb un increment del +12,0% respecte a l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 110,73 milions d’euros (+92,4%), pel resultat de caixa un superàvit de 92,03 milions d’euros (+142,7%) i pel resultat pressupostari un superàvit de 29,87 milions d’euros (+271,9%).
Tenint en compte el quart trimestre estricte, només els tres mesos d’octubre a desembre 2025, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 438,35 milions amb un increment del +9,7% respecte al quart trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 329,95 milions d’euros, amb un increment del +13,4% respecte al quart trimestre estricte de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al quart trimestre estricte del 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passiu financers) ha estat d’un dèficit de -36,62 milions d’euros (+46,5%); el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un dèficit de -42,02 milions d’euros (+43,4%) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un dèficit de -77,54 milions d’euros (+20,2%) respecte al quart trimestre de l’any passat.
Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 350,05 milions d’euros per al quart trimestre estricte del 2025, amb un increment del +8,6% respecte al quart trimestre estricte de l’any anterior.
Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d’ingressos ha estat de 308,03 milions d’euros per al quart trimestre estricte del 2025, amb un increment del +24,1% respecte al quart trimestre estricte de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat per al resultat de gestió un dèficit de -36,62 milions d’euros (+46,5%), pel resultat de caixa un dèficit de -42,02 milions d’euros (+43,4%) i pel resultat pressupostari un dèficit de -77,54 milions d’euros (+20,2%).